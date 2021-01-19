Каждый третий пришедший к купели белгородец не рискнул окунуться в воду

Всего в регионе подготовили и оборудовали 89 мест для проведения обряда. В минувшем году их было на десять меньше — жители региона могли искупаться в 79 местах. В организованных местах можно безопасно спуститься в воду и без проблем покинуть прорубь: на всех спусках есть поручни, на водоёмах дежурили спасатели и медики. К обеспечению порядка и безопасности подключили 800 человек и 300 автомобилей и плавсредств. В местах организованных купаний поставили тёплые палатки, куда белгородцы могли зайти после омовения.