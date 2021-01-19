Каждый третий пришедший к купели белгородец не рискнул окунуться в воду

На крещенские купания в ночь с 18 на 19 января пришло более восьми тысяч белгородцев. Однако не все пришедшие рискнули окунуться в ледяную воду. Искупались в проруби около шести тысяч белгородцев. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
Всего в регионе подготовили и оборудовали 89 мест для проведения обряда. В минувшем году их было на десять меньше — жители региона могли искупаться в 79 местах. В организованных местах можно безопасно спуститься в воду и без проблем покинуть прорубь: на всех спусках есть поручни, на водоёмах дежурили спасатели и медики. К обеспечению порядка и безопасности подключили 800 человек и 300 автомобилей и плавсредств. В местах организованных купаний поставили тёплые палатки, куда белгородцы могли зайти после омовения.
Крещенские купания продлятся до 18:00 вторника, 19 января. Белгородцев призывают совершать обряд погружения в крещенскую воду исключительно в местах, оборудованных для купания.