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Белгородцу пришлось вернуть в бюджет деньги за обучение в военном институте

19 января 2021, 09:05
Фото: Бел.Ру
С жителя региона приставы взыскали 72 тыс. рублей. Вернуть деньги его заставил суд.

24-летний белгородец не закончил обучение в Новосибирском военном институте имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии. Курский гарнизонный военный суд обязал мужчину вернуть в федеральный бюджет 72 тысячи рублей, потраченные на его обучение.

В добровольном порядке неудавшийся военный деньги не выплатил. Тогда в дело включились судебные приставы. После обращения взыскания на деньги должника на счетах в банке должник заплатил и 72 тысячи долга, и 5 тыс. рублей исполнительского сбора.

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#Новости#Военный#Обучение#Судебные приставы#Долг#Общество
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