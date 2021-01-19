Белгородцу пришлось вернуть в бюджет деньги за обучение в военном институте

24-летний белгородец не закончил обучение в Новосибирском военном институте имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии. Курский гарнизонный военный суд обязал мужчину вернуть в федеральный бюджет 72 тысячи рублей, потраченные на его обучение.
В добровольном порядке неудавшийся военный деньги не выплатил. Тогда в дело включились судебные приставы. После обращения взыскания на деньги должника на счетах в банке должник заплатил и 72 тысячи долга, и 5 тыс. рублей исполнительского сбора.