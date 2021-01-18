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Земское училище в Белгородской области стало памятником истории и культуры народов РФ

18 января 2021, 14:27
Фото: ИА «Бел.Ру»
В единый государственный реестр объектов культурного наследия также включили храм Рождества Пресвятой Богородицы в Красногвардейском районе. Соответствующие приказы подписали в региональном профильном управлении.

Двухклассное земское училище (конец XIX века) в Валуйках и храм Рождества Пресвятой Богородицы (последняя четверть XIX века) в селе Калиново Красногвардейского района включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.

Согласно документам, училище и храм попадут в реестр как объекты культурного наследия регионального значения. В приказах в том числе утверждены границы территорий и режим использования земельных участков.

Среди прочего разрешается реставрация без изменений особенностей объекта, благоустройство. Запрещены снос училища и храма, возведение к ним пристроек, капстроительство, проведение земляных и мелиоративных работ.

Соответствующие приказы подписала начальник регионального управления госохраны объектов культурного наследия Галина Акапьева.

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#Новости#Храм#Красногвардейский район#Валуйки#Белгородская область#Реестр#Училище#Культура
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