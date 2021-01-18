В Башкирии введут «антиковидные паспорта»

Posted 18 января 2021, 15:45
Published 18 января 2021, 15:45
Modified 18 сентября 2022, 11:18
Updated 18 сентября 2022, 11:18
Телеграм-канал Мейстер сообщает, что обладатели паспортов могут получать скидки в ряде частных и государственных заведений, а также не соблюдать некоторые ограничения. Например, люди старше 65 освобождаются от домашней самоизоляции, в кино необязательно будет сидеть через кресло и так далее. Маски, однако, все равно необходимо будет носить.
Пока неизвестны некоторые детали нововведения: какой уровень антител необходим, после какого этапа вакцинации можно будет получить паспорт. Власти рассчитывают, что освобождение от некоторых ограничений будет мотивировать людей ставить прививку. Кроме того, скидки будут стимулировать рост потребления, что пойдет на пользу экономике. Также можно прогнозировать увеличение заполняемости кино и театров. С точки зрения перспективы более активного участия в вакцинировании и экономического развития инициатива выглядит целесообразной.