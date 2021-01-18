В Башкирии введут «антиковидные паспорта»

Пока неизвестны некоторые детали нововведения: какой уровень антител необходим, после какого этапа вакцинации можно будет получить паспорт. Власти рассчитывают, что освобождение от некоторых ограничений будет мотивировать людей ставить прививку. Кроме того, скидки будут стимулировать рост потребления, что пойдет на пользу экономике. Также можно прогнозировать увеличение заполняемости кино и театров. С точки зрения перспективы более активного участия в вакцинировании и экономического развития инициатива выглядит целесообразной.