bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 января 2021, 15:45

Published 18 января 2021, 15:45

Modified 18 сентября 2022, 11:18

Updated 18 сентября 2022, 11:18

В Башкирии введут «антиковидные паспорта»

В Башкирии введут «антиковидные паспорта»

18 января 2021, 15:45
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Башкирии с 5 февраля начнут выдавать «антиковидные паспорта». Получить их смогут те, кто прошел вакцинацию от коронавируса или имеет антитела к нему.

Телеграм-канал Мейстер сообщает, что обладатели паспортов могут получать скидки в ряде частных и государственных заведений, а также не соблюдать некоторые ограничения. Например, люди старше 65 освобождаются от домашней самоизоляции, в кино необязательно будет сидеть через кресло и так далее. Маски, однако, все равно необходимо будет носить.

Пока неизвестны некоторые детали нововведения: какой уровень антител необходим, после какого этапа вакцинации можно будет получить паспорт. Власти рассчитывают, что освобождение от некоторых ограничений будет мотивировать людей ставить прививку. Кроме того, скидки будут стимулировать рост потребления, что пойдет на пользу экономике. Также можно прогнозировать увеличение заполняемости кино и театров. С точки зрения перспективы более активного участия в вакцинировании и экономического развития инициатива выглядит целесообразной.

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика