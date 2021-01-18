На Стойленском ГОКе выбрали победителей конкурса «Молодой лидер Дивизиона Руда»

Posted 18 января 2021, 11:09
Published 18 января 2021, 11:09
Modified 14 декабря 2023, 15:58
Updated 14 декабря 2023, 15:58
В финале встретились семь сотрудников СГОКа и одна работница Доломита. Конкурсантам предстояло продемонстрировать свои знания о целях, задачах и ключевых смыслах компании.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой финал конкурса проходил без зрителей, но от этого был не менее зрелищный. Организаторы подготовили для финалистов и жюри лазерное шоу, сценические спецэффекты, музыкальное выступление. В заключение мероприятия молодые лидеры исполнили традиционный гимн конкурса.
Поздравляю всех участников конкурса и желаю им не останавливаться на достигнутом – расти и развиваться вместе с компанией. У нас амбициозные планы и нам нужны активные, инициативные и целеустремленные молодые лидеры.Сергей Напольских, генеральный директор Стойленского ГОКа
Победителем конкурса «Молодой лидер Дивизиона Руда» стал Александр Малыхин, мастер цеха хвостового хозяйства СГОК.
Второе место занял Алексей Машуков, электрослесарь по обслуживанию и ремонту цеха по техническому обслуживанию и ремонту обогатительного оборудования СГОК.
Третье место впервые в истории конкурса разделили две участницы – Анастасия Зюзина, специалист участка обеспечения производства Доломита и Татьяна Волобуева, контролер материалов, металлов, полуфабрикатов центрального склада СГОК.
Победителей отметили дипломами, памятными подарками и денежными премиями в размере от 35 до 60 тысяч рублей. Дипломы, подарки и материальное вознаграждение получили также все участники финального этапа.
Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%.