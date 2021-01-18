На Стойленском ГОКе выбрали победителей конкурса «Молодой лидер Дивизиона Руда»

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой финал конкурса проходил без зрителей, но от этого был не менее зрелищный. Организаторы подготовили для финалистов и жюри лазерное шоу, сценические спецэффекты, музыкальное выступление. В заключение мероприятия молодые лидеры исполнили традиционный гимн конкурса.