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Posted 18 января 2021, 11:09

Published 18 января 2021, 11:09

Modified 14 декабря 2023, 15:58

Updated 14 декабря 2023, 15:58

На Стойленском ГОКе выбрали победителей конкурса «Молодой лидер Дивизиона Руда»

18 января 2021, 11:09
В конце декабря на Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) прошёл заключительный этап самого яркого и массового конкурса года «Молодой лидер Дивизиона Руда»-2020.

В финале встретились семь сотрудников СГОКа и одна работница Доломита. Конкурсантам предстояло продемонстрировать свои знания о целях, задачах и ключевых смыслах компании.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой финал конкурса проходил без зрителей, но от этого был не менее зрелищный. Организаторы подготовили для финалистов и жюри лазерное шоу, сценические спецэффекты, музыкальное выступление. В заключение мероприятия молодые лидеры исполнили традиционный гимн конкурса.

Видео о том, как проходил конкурс смотрите здесь.

Поздравляю всех участников конкурса и желаю им не останавливаться на достигнутом – расти и развиваться вместе с компанией. У нас амбициозные планы и нам нужны активные, инициативные и целеустремленные молодые лидеры.Сергей Напольских, генеральный директор Стойленского ГОКа

Победителем конкурса «Молодой лидер Дивизиона Руда» стал Александр Малыхин, мастер цеха хвостового хозяйства СГОК.

Второе место занял Алексей Машуков, электрослесарь по обслуживанию и ремонту цеха по техническому обслуживанию и ремонту обогатительного оборудования СГОК.

Третье место впервые в истории конкурса разделили две участницы – Анастасия Зюзина, специалист участка обеспечения производства Доломита и Татьяна Волобуева, контролер материалов, металлов, полуфабрикатов центрального склада СГОК.

Победителей отметили дипломами, памятными подарками и денежными премиями в размере от 35 до 60 тысяч рублей. Дипломы, подарки и материальное вознаграждение получили также все участники финального этапа.

Информация о Стойленском ГОКе

Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%.

Подробная информация о Стойленском ГОКе на официальном сайте.

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