Число умерших от коронавируса белгородцев достигло 300

За минувшие сутки в статистику попали ещё два человека — женщины из Белгорода и Старооскольского горокруга. В тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся 130 пациентов. В больницах — более тысячи заболевших с подтверждённым ковидом, сообщили в региональном штабе.

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