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Число умерших от коронавируса белгородцев достигло 300

18 января 2021, 10:53
Фото: ИА «Бел.Ру»
За минувшие сутки в статистику попали ещё два человека — женщины из Белгорода и Старооскольского горокруга. В тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся 130 пациентов. В больницах — более тысячи заболевших с подтверждённым ковидом, сообщили в региональном штабе.

В Белгородской области скончались ещё два человека с коронавирусом. Речь идёт о женщине 1948 г. р. из Белгорода и жительнице Старооскольского горокруга 1961 г. р. Первая пациентка лечилась в Шебекинской ЦРБ, вторая — в местной больнице.

Общее число жертв в Белгороде увеличилось до 123, в Старооскольском горокруге — до 25. Всего в официальную статистику попали 300 умерших с подтверждённым ковидом.

Выздоровел с начала пандемии 20 571 человек (+17 за сутки). В больницах лечатся 1108 пациентов с коронавирусом. В тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся 130 заболевших.

За минувшие сутки в регионе COVID-19 обнаружили у 180 человек. В Белгороде прибавилось 57 заболевших, в Старооскольском горокруге — 34, в Губкинском — 15, в Белгородском районе — 10.

Нет новых заражённых в Волоконовском и Красногвардейском районах. В остальных муниципалитетах за сутки прибавилось меньше десяти пациентов.

Всего в регионе на 18 января зарегистрировали 25 132 случая заболевания.

По данным федерального штаба, в России за сутки ковид обнаружили у 22 857 человек. Общее число пациентов с подтверждённым коронавирусом увеличилось до 3 591 066.

Выписали за прошедший день 18 333 пациента. Всего в стране насчитывается 2 978 764 выздоровевших.

В статистику умерших за сутки попал 471 пациент с COVID-19. За всё время зарегистрировано 66 037 случаев летального исхода.

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