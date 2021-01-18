Больницы в Белгородской области получили 44 новых автомобиля

Среди транспорта есть как легковые седаны, так и машины повышенной проходимости. Автомобили будут использовать не только для транспортировки пациентов, но и для доставки медикаментов пенсионерам и больным коронавирусом. Всего в этом году регион по плану должен получить 115 единиц транспорта.

Сюжет Касается каждого