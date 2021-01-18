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Больницы в Белгородской области получили 44 новых автомобиля

18 января 2021, 08:13
Фото: ИА «Бел.Ру»
Среди транспорта есть как легковые седаны, так и машины повышенной проходимости. Автомобили будут использовать не только для транспортировки пациентов, но и для доставки медикаментов пенсионерам и больным коронавирусом. Всего в этом году регион по плану должен получить 115 единиц транспорта.

В Белгородскую область в конце 2020 года поступило 44 новых автомобиля для центральных районных больниц. В 2021-м по плану регион должен получить 115 машин.

В обновлённом автопарке есть легковые седаны, транспорт повышенной проходимости. Машины уже распределили между ЦРБ. Использовать автомобили будут не только для транспортировки больных, но и для перевозки анализов из ФАПов в лаборатории, доставки лекарств пациентам с подтверждённым коронавирусом или подозрением на него, пенсионерам.

По информации регионального правительства, в ближайшие пять лет в Белгородскую область поступит 332 машины для ЦРБ. 278 единиц транспорта заменят технически неисправные автомобили, 54 пойдут в дополнение.

Машины регион получит по федеральным и региональным программам модернизации первичного звена здравоохранения. На эти цели выделено 300 млн рублей.

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