Больницы в Белгородской области получили 44 новых автомобиля

В Белгородскую область в конце 2020 года поступило 44 новых автомобиля для центральных районных больниц. В 2021-м по плану регион должен получить 115 машин.
В обновлённом автопарке есть легковые седаны, транспорт повышенной проходимости. Машины уже распределили между ЦРБ. Использовать автомобили будут не только для транспортировки больных, но и для перевозки анализов из ФАПов в лаборатории, доставки лекарств пациентам с подтверждённым коронавирусом или подозрением на него, пенсионерам.
По информации регионального правительства, в ближайшие пять лет в Белгородскую область поступит 332 машины для ЦРБ. 278 единиц транспорта заменят технически неисправные автомобили, 54 пойдут в дополнение.
Машины регион получит по федеральным и региональным программам модернизации первичного звена здравоохранения. На эти цели выделено 300 млн рублей.