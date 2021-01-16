Юрий Галдун: Я проезжал по Щорса психованный, у меня руки тряслись

16 января в Белгороде состоялась встреча с горожанами по поводу реконструкции улицы Щорса. На ней выступил мэр Юрий Галдун, который рассказал о своём впечатлении от поездок по реконструированной магистрали. По его словам, нововведения заставили его нервничать, а светофоры работают нелогично. В будущем предстоит много работы, чтобы наладить систему и сделать её удобной для автомобилистов.
Я сам за рулём по реконструированной Щорса проехал, наверное, ну, раз семьдесят. У меня, у человека, который поддерживал эту идею и поддерживает ещё её сегодня, эта поездка вызвала такое чувство негодования, что я готов был выйти из машины и пинками всех начать разгонять и светофоры все эти начать ломать. Иной раз вообще непонятно: горит зелёный, через пять метров опять почему-то красный. Здесь 60 секунд, там 24. Я там так психовал, что сложно передать. Но я-то подготовленный был, а что ожидать от вас? Юрий Галдун
Мэр отметил, что в реконструкции есть много спорных моментов. В частности, он указал на то, что светофоры работают нелогично и циклы выстроены неудобно. Настраивать оборудование будут зимой, к весне проблем должно стать меньше.
Есть много умных мыслей, которые мне высказали горожане. Есть люди, которые высказались уважительно, конструктивно. Здесь надо пытаться так и решать: услышали, поехали и посмотрели. Устранили какие-то недочёты, которые проморгали. Нужно дождаться весны. Сейчас, может, настроить только светофоры. Они тоже трудно идут, не так, как мы задумывали. Юрий Галдун
Мэр добавил, что ему не нравится то, как приходится ездить по обновлённой улице. Но другого выбора у города нет. Также он сказал, что для будущих поколений современное решение уже не будет казаться таким раздражающим, автомобилисты привыкнут, система проезда станет удобнее.
Я проезжал психованный, у меня руки тряслись. Но я понимаю, что нельзя по-другому, уважаемые! Так останется и так будет. И так будет по всем магистральным улицам города. Везде, где есть общественный транспорт. Но здесь, на Щорса, есть масса недочётов. Их нужно решать. Юрий Галдун
Весной Галдун пообещал полностью доделать все запланированные работы, улица станет комфортной для пешеходов и велосипедистов. Напомним, что все перекрёстки в областном центре станут «умными». Для этого светофоры подключат к единой системе.