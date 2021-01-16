Юрий Галдун: Я проезжал по Щорса психованный, у меня руки тряслись

Я сам за рулём по реконструированной Щорса проехал, наверное, ну, раз семьдесят. У меня, у человека, который поддерживал эту идею и поддерживает ещё её сегодня, эта поездка вызвала такое чувство негодования, что я готов был выйти из машины и пинками всех начать разгонять и светофоры все эти начать ломать. Иной раз вообще непонятно: горит зелёный, через пять метров опять почему-то красный. Здесь 60 секунд, там 24. Я там так психовал, что сложно передать. Но я-то подготовленный был, а что ожидать от вас? Юрий Галдун