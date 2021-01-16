В Белгороде объяснили, почему пациентов в ковидном госпитале кормят холодными обедами

Департамент здравоохранения Белгородской области пояснил, почему пациенты в горбольнице № 2 Белгорода вынуждены питаться остывшими обедами. Оказалось, что проблема не в том, что о белгородцах не заботятся, а в том, что контейнеры не сохраняют тепло.