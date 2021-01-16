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В Белгороде объяснили, почему пациентов в ковидном госпитале кормят холодными обедами

16 января 2021, 10:46
Фото: Бел.Ру
В региональном департаменте здравоохранения рассказали, почему больные в горбольнице № 2 получают еду холодной. Проблема в одноразовой посуде, которая необходима для снижения риска распространения коронавируса.

Департамент здравоохранения Белгородской области пояснил, почему пациенты в горбольнице № 2 Белгорода вынуждены питаться остывшими обедами. Оказалось, что проблема не в том, что о белгородцах не заботятся, а в том, что контейнеры не сохраняют тепло.

Питанием пациентов снабжает сторонняя организация, с которой у горбольницы заключён контракт. Изначально все обеды свежие и горячие, но из-за требований Минздрава к посуде, в которой требуется подавать блюда, они успевают остыть. Питание пациентов рекомендуется организовывать с использованием одноразовой посуды. При транспортировке такие боксы не способны надолго сохранять исходную температуру содержимого.

Руководство горбольницы № 2 и поставщик питания сейчас занимаются поиском решения проблемы. В перспективе планируют сократить время доставки готовых блюд до больницы и раздачи их пациентам.

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