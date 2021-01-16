В Белгороде объяснили, почему пациентов в ковидном госпитале кормят холодными обедами

Департамент здравоохранения Белгородской области пояснил, почему пациенты в горбольнице № 2 Белгорода вынуждены питаться остывшими обедами. Оказалось, что проблема не в том, что о белгородцах не заботятся, а в том, что контейнеры не сохраняют тепло.
Питанием пациентов снабжает сторонняя организация, с которой у горбольницы заключён контракт. Изначально все обеды свежие и горячие, но из-за требований Минздрава к посуде, в которой требуется подавать блюда, они успевают остыть. Питание пациентов рекомендуется организовывать с использованием одноразовой посуды. При транспортировке такие боксы не способны надолго сохранять исходную температуру содержимого.
Руководство горбольницы № 2 и поставщик питания сейчас занимаются поиском решения проблемы. В перспективе планируют сократить время доставки готовых блюд до больницы и раздачи их пациентам.