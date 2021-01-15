Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Мешок» на голове, сезон «брошенок» и коррупционные риски: итоги 15 января

15 января 2021, 16:00
Фото: ИА "БелРу"
Пятница, 15 января, в Белгородской области была насыщенной. Помимо дня рождения врио главы региона Вячеслава Гладкова, главными темами для обсуждения стали «мешки» на головах белгородских продавцов в ТЦ, выброшенные ёлки и коррупционные риски из-за подаренной мэрии машины.

Аксессуар на голове во время пожара

1 января 2021 года в России вступили в силу новые правила противопожарного режима. Теперь на каждой торговой площади каждый продавец должен иметь при себе ручной фонарь, чтобы ориентироваться в темноте в случае отключения света, и средство самоспасения, которое представляет собой прозрачный мешок. Он надевается на голову и аккуратно затягивается на шее резинкой, которая блокирует доступ воздуха. На средстве есть фильтр, который отсекает продукты горения и ядовитые выделения, и позволяет дышать в задымлённом помещении 15–30 минут.

Продавцы в ТЦ Белгородской области должны иметь спасательные «мешки» на голову
Узнать подробнее

Одинокие деревья

Жители Белгорода начали выкидывать отстоявшие несколько недель деревья на улицы. Своими фотографиями они поделились с редакцией ИА «Бел.Ру». В некоторых случаях новое местожительство ёлок бывает очень непредсказуемым. Например, во дворе дома № 41 на бульваре Юности местные жители воткнули ёлку в столбы ограждения. А ещё одно хвойное дерево просто оставили посреди двора.

Сезон «брошенок» открыт: белгородцы выбрасывают ёлки на улицы
Узнать подробнее

По-богатому

Ещё в 2020 году в автопарке городской администрации появилась машина Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge. Её примерная стоимость составляет 6,6 млн рублей. Как удалось выяснить, авто приобрёло АО «Белгородская ипотечная корпорация». Но по неизвестной причине компания передала машину мэрии ко Дню города для «представительских целей». Однако областная прокуратура посчитала, что дорогая иномарка в качестве подарка создаёт коррупционные риски. Подробнее — в материале ИА «Бел.Ру».

Прокуратура Белгорода: подаренная мэрии машина создаёт коррупционные риски
Узнать подробнее

День рождения врио губернатора области

Сегодня, 15 января, врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков отмечает первый день рождения в регионе. Сегодня ему исполняется 52 года. Гладков родился в 1969 году в селе Кучки Каменского района Пензенской области. На должность врио главы области его назначили 18 ноября 2020 года. До приезда в Белгородскую область он работал заместителем губернатора Севастополя, а с 2018 года — заместителем председателя правительства Ставропольского края.

Врио губернатора Белгородской области отмечает первый день рождения в регионе
Узнать подробнее

Материалы по теме
Снегопад, вакцинация от COVID-19 и ресторан за 90 млн рублей: итоги 13 январяПочти 1 млрд руб за мобильные игры: итоги 2020 года ОдноклассниковЗапретительный поворот, изъятие участков и лучшая ёлка: итоги четверга 14 января
#Новости#Машина#Прокуратура#Ёлки#Коррупция#День рождения#Мэрия#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18