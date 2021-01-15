«Мешок» на голове, сезон «брошенок» и коррупционные риски: итоги 15 января

1 января 2021 года в России вступили в силу новые правила противопожарного режима. Теперь на каждой торговой площади каждый продавец должен иметь при себе ручной фонарь, чтобы ориентироваться в темноте в случае отключения света, и средство самоспасения, которое представляет собой прозрачный мешок. Он надевается на голову и аккуратно затягивается на шее резинкой, которая блокирует доступ воздуха. На средстве есть фильтр, который отсекает продукты горения и ядовитые выделения, и позволяет дышать в задымлённом помещении 15–30 минут.