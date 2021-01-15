«Мешок» на голове, сезон «брошенок» и коррупционные риски: итоги 15 января

1 января 2021 года в России вступили в силу новые правила противопожарного режима. Теперь на каждой торговой площади каждый продавец должен иметь при себе ручной фонарь, чтобы ориентироваться в темноте в случае отключения света, и средство самоспасения, которое представляет собой прозрачный мешок. Он надевается на голову и аккуратно затягивается на шее резинкой, которая блокирует доступ воздуха. На средстве есть фильтр, который отсекает продукты горения и ядовитые выделения, и позволяет дышать в задымлённом помещении 15–30 минут.
Жители Белгорода начали выкидывать отстоявшие несколько недель деревья на улицы. Своими фотографиями они поделились с редакцией ИА «Бел.Ру». В некоторых случаях новое местожительство ёлок бывает очень непредсказуемым. Например, во дворе дома № 41 на бульваре Юности местные жители воткнули ёлку в столбы ограждения. А ещё одно хвойное дерево просто оставили посреди двора.
Ещё в 2020 году в автопарке городской администрации появилась машина Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge. Её примерная стоимость составляет 6,6 млн рублей. Как удалось выяснить, авто приобрёло АО «Белгородская ипотечная корпорация». Но по неизвестной причине компания передала машину мэрии ко Дню города для «представительских целей». Однако областная прокуратура посчитала, что дорогая иномарка в качестве подарка создаёт коррупционные риски. Подробнее — в материале ИА «Бел.Ру».
Сегодня, 15 января, врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков отмечает первый день рождения в регионе. Сегодня ему исполняется 52 года. Гладков родился в 1969 году в селе Кучки Каменского района Пензенской области. На должность врио главы области его назначили 18 ноября 2020 года. До приезда в Белгородскую область он работал заместителем губернатора Севастополя, а с 2018 года — заместителем председателя правительства Ставропольского края.