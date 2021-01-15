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Андрей Рюмин назначен исполняющим обязанности генерального директора «Россетей»

15 января 2021, 15:49
Фото: rosseti.ru
Исполняющим обязанности генерального директора ПАО «Россети» стал Андрей Рюмин, который последние два года возглавлял энергокомпанию «Россети Ленэнерго».

Такое решение совет директоров энергетического холдинга «Россети» принял в связи с переходом Павла Ливинского на должность руководителя нового Департамента энергетики аппарата Правительства России, сообщают «Новые известия».

Андрей Рюмин был назначен генеральным директором «Россети Ленэнерго» в январе 2018 года. До этого он также занимал руководящие посты в крупных энергетических и инвестиционных компаниях.

В течение прошлого года возглавляемая Рюминым команда смогла выполнить поручения Владимира Путина по консолидации нескольких крупных электросетевых активов путем их присоединения к «Россети Ленэнерго».

Также было построено почти два десятка современных высокотехнологичных подстанций, введено в эксплуатацию более 3,3 тысячи МВА трансформаторной мощности и построено более 6,7 тысячи км линий электропередачи. Все это позволило снизить среднюю продолжительность перерывов электроснабжения на 30%. Помимо этого, компания выполнила техприсоединение стратегически важных для страны объектов инфраструктуры.

C 2018 года «Россети Ленэнерго» начали оптимизацию своего финансово-экономического состояния, которая привела к тому, что через год чистая прибыль компании достигла своего исторического максимума — 12,7 млрд рублей. Вскоре после этого рыночная капитализация компании выросла на 23%,

при этом стоимость чистых активов выросла на треть.

Таким образом, в 2019 году Аналитическое кредитное рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг «Россети Ленэнерго» до уровня ААА (RU), а Россия впервые по показателю «Подключение к системе электроснабжения» поднялась на седьмую позицию в рейтинге Всемирного банка Doing Business.

#Новости#Общество
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