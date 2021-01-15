Андрей Рюмин назначен исполняющим обязанности генерального директора «Россетей»

Также было построено почти два десятка современных высокотехнологичных подстанций, введено в эксплуатацию более 3,3 тысячи МВА трансформаторной мощности и построено более 6,7 тысячи км линий электропередачи. Все это позволило снизить среднюю продолжительность перерывов электроснабжения на 30%. Помимо этого, компания выполнила техприсоединение стратегически важных для страны объектов инфраструктуры.