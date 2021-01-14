Цена на яйца в Белгороде снова поднялась

В Белгороде подскочила стоимость куриных яиц. В среду, 13 января, цена на десяток яиц категории С1 варьировалась от 56,99 рубля до 85 рублей. Мы писали об этом и отметили, что в областном центре после минувших новогодних праздников цена на этот продукт снизилась.
Однако уже в четверг, 14 января, стоимость десятка яиц увеличилась. На данный момент они стоят от 65,99 рубля до 85 рублей за десяток.
Повысилась цена и на свежие огурцы. Если вчера килограмм пупырчатого овоща обошёлся бы от 99 рублей до 320 рублей, то 14 декабря за то же количество огурцов придётся отдать уже от 119 до 400 рублей. Вероятно, такой скачок цен связан с празднованием старого Нового года: белгородцы могли повысить спрос на продукты, входящие в состав салатов.