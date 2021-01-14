Цена на яйца в Белгороде снова поднялась

Повысилась цена и на свежие огурцы. Если вчера килограмм пупырчатого овоща обошёлся бы от 99 рублей до 320 рублей, то 14 декабря за то же количество огурцов придётся отдать уже от 119 до 400 рублей. Вероятно, такой скачок цен связан с празднованием старого Нового года: белгородцы могли повысить спрос на продукты, входящие в состав салатов.