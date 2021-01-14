GEM Capital и Industry Partners Corporation приобрели «Корунд-Циан»

Наряду с США, Китаем и Австралией Россия входит в топ лидеров производства цианида натрия во всем мире. Эти показатели обеспечивают два предприятия — ООО «Саратоворгсинтез» и ЗАО «Корунд-Циан». В 2019 году на рынке СНГ спрос составлял 123 тыс. тонн, объем производства исчислялся 117 тыс. тонн. Стабильный высокий спрос специалисты связывают с ростом добычи золота. Именно поэтому в России прогнозируют увеличение спроса на 2,6%, а производства — на 2%.