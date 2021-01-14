GEM Capital и Industry Partners Corporation приобрели «Корунд-Циан»

Анатолий Палий подтвердил «Коммерсанту», что его компания приобрела выставленный на продажу завод. Предприятие станет основным активом GEM Capital. Ключевой вектор развития предприятия будет связан с мало- и среднетоннажной импортозамещающей продукцией.
Сделка обошлась инвесторам в $450-500 млн. Больше половины этих средств — ссуда банка «Открытие». После рефинансирования актуальных кредитных обязательств предприятия состоялось непосредственное финансирование покупки инвестфондом GEM Capital акций «Корунд-Циана».
Анатолий Палий заявил, что в компании верят в квалифицированную и профессиональную команду «Корунд-Циана» и перспективы, которые откроются им в результате сотрудничества как на внутреннем рынке, так и на мировом.
Наряду с США, Китаем и Австралией Россия входит в топ лидеров производства цианида натрия во всем мире. Эти показатели обеспечивают два предприятия — ООО «Саратоворгсинтез» и ЗАО «Корунд-Циан». В 2019 году на рынке СНГ спрос составлял 123 тыс. тонн, объем производства исчислялся 117 тыс. тонн. Стабильный высокий спрос специалисты связывают с ростом добычи золота. Именно поэтому в России прогнозируют увеличение спроса на 2,6%, а производства — на 2%.
Андрей Костин, стоящий во главе «Центра отраслевых исследований», оценивает покупку акций завода как выгодное вложение. Он считает продукцию «Корунд-Циана» интересной для инвесторов, а используемые технологии — эффективными. Это дает возможность продолжать развиваться в химической отрасли, учитывая, что себестоимость производства является одной из самых низких в мире.