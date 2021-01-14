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Белгородцы выбрали лучшую ёлку 2021 года

14 января 2021, 12:11
Фото: pixabay.com
Жители Белгородской области путём голосования в социальных сетях ИА «Бел.Ру» выбрали лучшее новогоднее дерево. Своё мнение оставил 2601 человек.

Во вторник, 12 января, журналисты ИА «Бел.Ру» собрали фото главных ёлок районов в Сети. Все изображения мы загрузили в группу во «ВКонтакте» и попросили белгородцев проголосовать за ёлку, которая им больше всего понравилась. По итогам опроса своё мнение оставил 2601 человек.

Фото: ИА "БелРу"

Так, по результатам первое место заняла ёлка из Алексеевского горокруга. За неё проголосовало 1169 человек. На втором месте новогоднее дерево из Корочанского района — 379 голосов. И закрывает тройку лидеров ёлка из Белгорода. Она понравилась 285 белгородцам.

Корочанский районКорочанский район
БелгородБелгород
Алексеевский горокругАлексеевский горокруг
Корочанский район
Фото: Фото: соцсети

Что касается аутсайдеров рейтинга, меньше всего голосов набрали ёлки из Борисовского и Вейделевского районов — два. Пять голосов — у новогоднего дерева из Красногвардейского района. И шесть голосов набрала ивнянская ёлка.

Ивнянский районИвнянский район
Красногвардейский районКрасногвардейский район
Вейделевский районВейделевский район
Борисовский районБорисовский район
Ивнянский район
Фото: Фото: соцсети

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