Белгородцы выбрали лучшую ёлку 2021 года

Во вторник, 12 января, журналисты ИА «Бел.Ру» собрали фото главных ёлок районов в Сети. Все изображения мы загрузили в группу во «ВКонтакте» и попросили белгородцев проголосовать за ёлку, которая им больше всего понравилась. По итогам опроса своё мнение оставил 2601 человек.