Белгородцы выбрали лучшую ёлку 2021 года

Во вторник, 12 января, журналисты ИА «Бел.Ру» собрали фото главных ёлок районов в Сети. Все изображения мы загрузили в группу во «ВКонтакте» и попросили белгородцев проголосовать за ёлку, которая им больше всего понравилась. По итогам опроса своё мнение оставил 2601 человек.
Так, по результатам первое место заняла ёлка из Алексеевского горокруга. За неё проголосовало 1169 человек. На втором месте новогоднее дерево из Корочанского района — 379 голосов. И закрывает тройку лидеров ёлка из Белгорода. Она понравилась 285 белгородцам.
Что касается аутсайдеров рейтинга, меньше всего голосов набрали ёлки из Борисовского и Вейделевского районов — два. Пять голосов — у новогоднего дерева из Красногвардейского района. И шесть голосов набрала ивнянская ёлка.