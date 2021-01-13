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В России увеличился размер материнского капитала

13 января 2021, 07:22
Фото: ИА «Бел.Ру»
С 1 января его проиндексировали на 3,7%. Всего, по данным белгородского ПФР, в регионе владельцами сертификатов являются более 102 тыс. родителей. В общей сложности семьям перечислили более 27,2 млрд рублей.

С 1 января 2021 года в России увеличился размер материнского капитала. Размер индексации составил 3,7%.

На первого ребёнка сумма составит 483,9 тыс. рублей, на второго — 639,4 тыс. рублей. Если семья уже получила выплату на первого ребёнка, при рождении второго её размер составит 155,6 тыс. рублей.

Индексация коснулась семей, у которых по состоянию на конец 2019 года сохранились средства на сертификате как в полном, так и в частичном размере.

По данным регионального ПФР, в Белгородской области сертификатом на маткапитал владеют более 102 тыс. родителей. Распорядились его средствами полностью или частично около 88 тыс. семей. В общей сумме белгородцам перечислили более 27,2 млрд рублей.

В ведомстве напомнили, что с апреля прошлого года сертификат оформляется в электронном виде и направляется его владельцу в личный кабинет на портале госуслуг. Общаться за ним в ПФР не нужно.

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#Новости#Индексация#Материнский капитал#Белгородская область#ПФР#Общество
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