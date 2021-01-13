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Posted 13 января 2021, 15:35

Published 13 января 2021, 15:35

Modified 1 декабря, 08:52

Updated 1 декабря, 08:52

В Белгородской области назначили руководителей территориальных отделов следкома

13 января 2021, 15:35
Ведомство опубликовало соответствующий приказ. Не изменились руководители следственных отделов в Белгороде и Старом Осколе: их назначили в 2019 и 2020 году.

Следственный отдел по Белгородскому району возглавил подполковник юстиции Александр Машкин. Он с 2003 года работал в прокуратуре и следкоме, замещал должности следователя, заместителя и руководителя следственного отдела.

Руководителем Шебекинского следственного отдела стал полковник юстиции Андрей Юдин. С 2003 года он работал в прокуратуре и следкоме, был следователем и руководителем следственного отдела.

Начальником Новооскольского межрайонного следственного отдела назначили полковника юстиции Александра Сиденко. Он работает в следствии с 1998 года, был следователем, руководил Алексеевским межрайонным следственным отделом.

В Валуйском межрайонном следственном отделе главой стал подполковник юстиции Дмитрий Шестухин. С 2016 года трудился в следкоме, до этого работал в прокуратуре. Замещал должность следователя контрольно-следственного отдела регионального СКР.

Руководителем Яковлевского межрайонного следственного отдела назначили капитана юстиции Александра Лукьянченко. Работал следователем, следователем-криминалистом, замруководителя отдела криминалистики.

Алексеевский межрайонный следственный отдел возглавил подполковник юстиции Антон Клюев. С 2004 года работал в следкоме и прокуратуре, замещал должности следователя, замруководителя следственного отдела.

В Губкине начальником городского следственного отдела назначили полковника юстиции Евгения Беляева. Он работает в СК с 2007 года. Замещал должности руководителя следственного отдела.

Остались на своих местах начальники следственных отделов по Белгороду и Старому Осколу — Михаил Селюков и Замир Иркналиев. Причём последнего назначили в 2020 году.

#Новости#Общество#Белгородская область#Следственный комитет#Назначения
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