В Белгородской области назначили руководителей территориальных отделов следкома

Posted 13 января 2021, 15:35
Published 13 января 2021, 15:35
Modified 1 декабря, 08:52
Updated 1 декабря, 08:52
Следственный отдел по Белгородскому району возглавил подполковник юстиции Александр Машкин. Он с 2003 года работал в прокуратуре и следкоме, замещал должности следователя, заместителя и руководителя следственного отдела.
Руководителем Шебекинского следственного отдела стал полковник юстиции Андрей Юдин. С 2003 года он работал в прокуратуре и следкоме, был следователем и руководителем следственного отдела.
Начальником Новооскольского межрайонного следственного отдела назначили полковника юстиции Александра Сиденко. Он работает в следствии с 1998 года, был следователем, руководил Алексеевским межрайонным следственным отделом.
В Валуйском межрайонном следственном отделе главой стал подполковник юстиции Дмитрий Шестухин. С 2016 года трудился в следкоме, до этого работал в прокуратуре. Замещал должность следователя контрольно-следственного отдела регионального СКР.
Руководителем Яковлевского межрайонного следственного отдела назначили капитана юстиции Александра Лукьянченко. Работал следователем, следователем-криминалистом, замруководителя отдела криминалистики.
Алексеевский межрайонный следственный отдел возглавил подполковник юстиции Антон Клюев. С 2004 года работал в следкоме и прокуратуре, замещал должности следователя, замруководителя следственного отдела.
В Губкине начальником городского следственного отдела назначили полковника юстиции Евгения Беляева. Он работает в СК с 2007 года. Замещал должности руководителя следственного отдела.
Остались на своих местах начальники следственных отделов по Белгороду и Старому Осколу — Михаил Селюков и Замир Иркналиев. Причём последнего назначили в 2020 году.