В Белгороде после праздников подешевели куриные яйца

По состоянию на 13 января снизились цены на куриные яйца. Теперь их десяток можно купить за 56 рублей 99 копеек, а максимальная цена составляет 85 рублей. Отметим, что ещё в первый рабочий день, 11 января, яйца стоили дороже. Десяток категории С1 обходился минимум в 67 рублей 50 копеек.