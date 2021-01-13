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В Белгороде после праздников подешевели куриные яйца

13 января 2021, 09:07
Фото: Бел.Ру
Очередной результат мониторинга цен на продовольственные товары опубликовали в администрации Белгорода.

В мэрии областного центра продолжают мониторить цены на продовольственные товары из базовой потребительской корзины.

По состоянию на 13 января снизились цены на куриные яйца. Теперь их десяток можно купить за 56 рублей 99 копеек, а максимальная цена составляет 85 рублей. Отметим, что ещё в первый рабочий день, 11 января, яйца стоили дороже. Десяток категории С1 обходился минимум в 67 рублей 50 копеек.

Остальные цены остались без изменений. Подсолнечное масло можно найти за 100 рублей за литр, сахар стоит 46 рублей за килограмм, хлеб можно купить за 20 рублей.

Не изменилась и стоимость огурцов (99–320 рублей) и помидоров (90–350 рублей). Килограмм тушки курицы обойдётся в 99–146 рублей, свинины — в 160–300 рублей. Гречка в пересчёте на килограмм стоит от 75 до 100 рублей.

Фото: администрация Белгорода

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