Реконструкцию улицы Щорса в Белгороде похвалил эксперт РОСДОРНИИ

Эксперт также сказал, что снижение скорости движения на улице Щорса благоприятно сказывается на безопасности. Правда, добавил, что это не действует в тех случаях, если водитель заснул за рулём и врезался в островок безопасности. Пащенко отметил, что в любом городе водители долго привыкают к реконструкциям, но этот этап принятия ситуации белгородцами скоро должен закончиться.