Реконструкцию улицы Щорса в Белгороде похвалил эксперт РОСДОРНИИ

Начальник управления транспортного планирования РОСДОРНИИ Владимир Пащенко занимается сопровождением федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Эксперта попросили высказаться о реконструкции улицы Щорса в Белгороде и организации выделенных полос для общественного транспорта.
Организацию выделенок в областном центре Пащенко назвал логичным шагом в ходе подобной реконструкции. По его словам, иными способами обеспечить привлекательность общественного транспорта для пассажиров невозможно. Пащенко добавил, что большинство выделенных полос прокладывают в правых полосах, а не по оси улицы, как это сделали на Щорса.
Это решение достаточно смелое. В нашей стране пока ещё, к сожалению, не часто применяется. Наш институт не участвовал в подготовке проекта организации дорожного движения по улице Щорса, но летом 2020 года по просьбе властей Белгородской области мы провели анализ проекта. Разработали компьютерную микромодель. Владимир Пащенко
Целью проекта было прогнозирование изменений характеристик транспортных потоков после завершения реконструкции. Прогноз показал, что эксплуатационная скорость автобусов должна вырасти в 2,5 раза. Однако эксперт добавил, что на практике эта цифра оказалась меньше — только 1,8 раза.
Почему нельзя было устроить выделенные полосы справа? Всё дело в том, что по улице Щорса большое количество примыканий, которые многократно прерывали бы выделенную полосу. Фактически она не ускоряла бы автобусы, а только служила помехой движению. Владимир Пащенко
Коснулся эксперт и вопроса, который волнует всех белгородских автомобилистов: как изменятся условия проезда по Щорса для них.
Разумеется, мы в нашей модели увидели, что проект влияет на параметры транспортного потока очень сильно. Но расчёты показали, что никакого резкого уменьшения скорости сообщения не происходит. Я имею в виду не максимальную скорость, а скорость сообщения, из точки А в точку Б. Владимир Пащенко
Эксперт также сказал, что снижение скорости движения на улице Щорса благоприятно сказывается на безопасности. Правда, добавил, что это не действует в тех случаях, если водитель заснул за рулём и врезался в островок безопасности. Пащенко отметил, что в любом городе водители долго привыкают к реконструкциям, но этот этап принятия ситуации белгородцами скоро должен закончиться.
В последние годы мы наблюдаем самую впечатляющую реформу общественного транспорта в России. Кстати, именно она позволила Белгороду войти в число победителей при отборе городов на получение автобусов в рамках нацпроекта. Белгород использовал эту возможность по полной и получил 65 современных больших автобусов. Мы ставим Белгород в пример другим регионам. Владимир Пащенко
Эксперт сообщил, что опыт Белгорода будет тиражироваться в других городах страны. Напомним, что о реконструкции своё мнение высказал доктор технических наук, профессор кафедры «Организация и безопасность движения» МАДИ Михаил Якимов. Он утверждал, что результат нововведений в Белгороде небезопасен для пешеходов.
Впрочем, профессору ответил автор концепции расположения выделенных полос по оси улицы Щорса Дмитрий Грубый и упрекнул того в непрофессионализме.