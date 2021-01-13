Камеры показали, где в Белгороде не справляются с обилием снега

Зима в Белгороде выдалась с сюрпризами. Сначала в декабре прошёл ледяной дождь, который превратил улицы областного центра в сплошной каток, а 13 января в регион пришёл сильный снегопад. Несмотря на то, что о погодном явлении узнали заранее и мэр города пообещал подготовить коммунальные службы к натиску непогоды, техника не везде справляется с обилием осадков.
Картину того, как выглядят улицы Белгорода в реальном времени, можно увидеть на сайте проекта «Белгород.Камера». Камеры показывают, что происходит на улицах областного центра. Правда, на предпросмотре установлена картинка с более привлекательной погодой, так что для того, чтобы ознакомиться с реальной ситуацией, придётся вручную открыть каждую вкладку.
Судя по всему, дороги в Белгороде убирают не очень равномерно. Например, на остановке «Рио» видно, что снега на проезжей части много. Не говоря уже о тротуарах. Стоит отметить, что этот участок является проблемным и в летний период — его постоянно затапливает после ливня. А зимой тут ещё и разметки не видно.
Проспект Богдана Хмельницкого в центральной его части и ближе к улице Щорса выглядит хорошо. Возможно, причина в трафике машин, которые просто не дают снегу слёживаться на проезжей части.
Совсем занесло Соборную площадь, выезды на улицу Костюкова, Музейную площадь и мост в районе диорамы. Плохо выглядят пересечения бульвара Юности с улицей Есенина и улицы Волчанской с улицей Рабочей.
Стоит отметить, что на выделенных полосах для общественного транспорта особой спецтехники пока никто из белгородцев не замечал. Хотя в Сети уже появилось много видео со снегоуборочной техникой на улицах города.
Напомним, что ранее мэр города Юрий Галдун говорил о том, что выделенки будут чистить специальной техникой и с помощью пешего отряда. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Галдун написал, что основные последствия снегопада смогут устранить только к 15 января. Снегопад, по прогнозам синоптиков, продлится около суток.