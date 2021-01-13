Камеры показали, где в Белгороде не справляются с обилием снега

Судя по всему, дороги в Белгороде убирают не очень равномерно. Например, на остановке «Рио» видно, что снега на проезжей части много. Не говоря уже о тротуарах. Стоит отметить, что этот участок является проблемным и в летний период — его постоянно затапливает после ливня. А зимой тут ещё и разметки не видно.