Белгородец хочет продать ресторан «Раздолье» за 90 млн рублей

9 января на сайте Avito появилось объявление о продаже ресторана под Белгородом. Комплекс с баней, летней площадкой и гостевыми домами владелец оценивает в 90 млн рублей.
О причинах продажи можно только догадываться. Если судить по тому, что продают ресторан срочно и предлагают аренду с последующим выкупом, а в объявлениях того же человека можно увидеть и лоты на «Шевроле Нива» и тандыр, ресторанный бизнес в условиях пандемии коронавируса не слишком задался.
Солидные активы белгородцы продают в последнее время довольно часто. Вспомним хотя бы двухуровневую квартиру за 40 млн рублей, которая стала самой дорогой на рынке вторичного жилья в ЦФО. Или участок у пруда Байкал под Белгородом, оценённый в 35 млн рублей.
Но не всегда белгородцы успевают продать имущество, содержание которого не могут себе позволить. Так, дом в центре Белгорода, в парке Победы на берегу Везёлки, на торги за долги выставили уже судебные приставы. Там аукцион начинался с 32 млн рублей.