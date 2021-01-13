Белгородец хочет продать ресторан «Раздолье» за 90 млн рублей

О причинах продажи можно только догадываться. Если судить по тому, что продают ресторан срочно и предлагают аренду с последующим выкупом, а в объявлениях того же человека можно увидеть и лоты на «Шевроле Нива» и тандыр, ресторанный бизнес в условиях пандемии коронавируса не слишком задался.