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Белгородец хочет продать ресторан «Раздолье» за 90 млн рублей

13 января 2021, 08:21
Фото: Avito.ru
Объявление он разместил на сайте Avito. Заведение находится в селе Дальняя Игуменка Корочанского района.

9 января на сайте Avito появилось объявление о продаже ресторана под Белгородом. Комплекс с баней, летней площадкой и гостевыми домами владелец оценивает в 90 млн рублей.

О причинах продажи можно только догадываться. Если судить по тому, что продают ресторан срочно и предлагают аренду с последующим выкупом, а в объявлениях того же человека можно увидеть и лоты на «Шевроле Нива» и тандыр, ресторанный бизнес в условиях пандемии коронавируса не слишком задался.

Солидные активы белгородцы продают в последнее время довольно часто. Вспомним хотя бы двухуровневую квартиру за 40 млн рублей, которая стала самой дорогой на рынке вторичного жилья в ЦФО. Или участок у пруда Байкал под Белгородом, оценённый в 35 млн рублей.

Но не всегда белгородцы успевают продать имущество, содержание которого не могут себе позволить. Так, дом в центре Белгорода, в парке Победы на берегу Везёлки, на торги за долги выставили уже судебные приставы. Там аукцион начинался с 32 млн рублей.

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#Новости#Продажа#Дальняя игуменка#Ресторан#Экономика
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