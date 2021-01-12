В Белгородской области пропала девушка в шапке в виде морды панды

В Валуйках разыскивают 17-летнюю Резвецову Надежду Алексеевну. Девушка ушла из дома 11 января и пропала.
Её приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, рыжие волосы до плеч, зелёные глаза. Одета она была в чёрную куртку до пояса, тёмно-синие спортивные штаны, чёрные полусапожки, серо-белую шапку в виде морды панды.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят сообщить на горячую линию «Лиза Алерт» 8 800 700 54 52 или в полицию 02, 102.
Дополнение. Девушку нашли. По данным Следственного комитета, она ушла из дома после ссоры с матерью.