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В Белгородской области пропала девушка в шапке в виде морды панды

12 января 2021, 12:07
Она ушла из дома утром 11 января и не вернулась. К поискам подключились волонтёры отряда «Лиза Алерт».

В Валуйках разыскивают 17-летнюю Резвецову Надежду Алексеевну. Девушка ушла из дома 11 января и пропала.

Её приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, рыжие волосы до плеч, зелёные глаза. Одета она была в чёрную куртку до пояса, тёмно-синие спортивные штаны, чёрные полусапожки, серо-белую шапку в виде морды панды.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят сообщить на горячую линию «Лиза Алерт» 8 800 700 54 52 или в полицию 02, 102.

Дополнение. Девушку нашли. По данным Следственного комитета, она ушла из дома после ссоры с матерью.

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#Новости#Лиза Алерт#Валуйки#Пропала девушка#Происшествия
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