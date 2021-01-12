В Белгородской области пропала девушка в шапке в виде морды панды

Её приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, рыжие волосы до плеч, зелёные глаза. Одета она была в чёрную куртку до пояса, тёмно-синие спортивные штаны, чёрные полусапожки, серо-белую шапку в виде морды панды.