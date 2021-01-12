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Posted 12 января 2021, 06:38

Published 12 января 2021, 06:38

Modified 1 декабря, 08:39

Updated 1 декабря, 08:39

В Белгородской области отменили справку о составе семьи

12 января 2021, 06:38
Сюжет
Семья
Теперь за ней не придётся никуда ходить. Соответствующее постановление правительства региона вступило в силу, сообщили в департаменте цифрового развития.

Белгородцам больше не нужно получать справку о составе семьи при оформлении услуг соцзащиты. Достаточно будет рассказать о членах своей семьи специалисту МФЦ, который внесёт данные в специальную форму и отдаст заявителю на подпись.

Отменяющее справку постановление правительства Белгородской области вступило в силу. Начальник департамента цифрового развития Евгений Мирошников отметил, что на этом останавливаться не собираются.

Конечно, в идеале такие сведения заведомо должны быть у тех, кто оказывает госуслуги, они должны передаваться от регистрирующих органов в электронном виде — сейчас мы активно работаем над этим. Евгений Мирошников

#Новости#Общество#Семья#Отмена
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