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В белгородских школах в рамках нацпроекта обновят компьютерное оборудование

12 января 2021, 10:17
Фото: Бел.Ру
Программа рассчитана до конца 2024 года, сообщили в администрации Белгорода. Уже в 2021 году оборудование получит лингафонный кабинет школы № 29.

Во время прямой линии с врио губернатора Белгородской области Вячеславом Гладковым ему задали вопрос об оборудовании для лингафонного кабинета для изучения иностранного языка школы № 29 им. Д. Б. Мурачева.

В администрации Белгорода рассказали, что в рамках реализации национального проекта «Цифровая образовательная среда» школы оснащают компьютерным оборудованием, необходимым для уроков по разным предметам. В 29-й школе такое оборудование появится уже в 2021 году.

В 2019 году технику закупили для школ № 3 и № 11. В 2020 году оборудование поступило уже в девять школ. На 2021 год запланирована поставка также в девять образовательных учреждений.

До конца 2024 года все школы Белгорода оснастят таким компьютерным оборудованием.

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