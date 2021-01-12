В белгородских школах в рамках нацпроекта обновят компьютерное оборудование

Во время прямой линии с врио губернатора Белгородской области Вячеславом Гладковым ему задали вопрос об оборудовании для лингафонного кабинета для изучения иностранного языка школы № 29 им. Д. Б. Мурачева.
В администрации Белгорода рассказали, что в рамках реализации национального проекта «Цифровая образовательная среда» школы оснащают компьютерным оборудованием, необходимым для уроков по разным предметам. В 29-й школе такое оборудование появится уже в 2021 году.
В 2019 году технику закупили для школ № 3 и № 11. В 2020 году оборудование поступило уже в девять школ. На 2021 год запланирована поставка также в девять образовательных учреждений.
До конца 2024 года все школы Белгорода оснастят таким компьютерным оборудованием.