Руслан Мамиконович уверен, что обратная связь — лучший ориентир для развития и роста. В компании «Стиль пак» поддерживают активное общение с клиентами, изучают их способы применения продукции и стараются оптимизировать упаковку и тару под разные потребности крупных и мелких предприятий. Именно за изменения, ориентированные на технологии потребителей, полную свободу для полета фантазии заказчика и возможность изготовить практически любое изделие из полимеров «Стиль Пак Групп» была несколько раз премирована «Экспоцентром Украины» в номинации «Упаковка года» и «Инновационные разработки».