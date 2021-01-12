Покупая любимое мороженное «Рожок» с прозрачным колпачком, мало кто задумывается, насколько важен этот колпачок, так же как и над тем, какую роль в выращивании урожая играют кассеты для выращивания рассады.
Компания «Стиль Пак Групп», производящая эти необходимые вещи, вот уже десять лет радует своих клиентов стабильным сервисом, высоким качеством, умеренными ценами. На пороге десятилетнего юбилея «Стиль пак» (https://stylepack.com.ua) руководитель Руслан Оганесян рассказал, благодаря чему предприятие стало ведущим поставщиком тары и упаковки.
Style Pack любят и заботятся о своем потребителе, и это оказалось главной причиной популярности у продовольственных, аграрных и хозяйственных бизнесов Европы и Азии. «Мы считаем, что производственный процесс не заканчивается в цеху, — говорит Руслан Оганесян. — У нас он продолжается вплоть до использования изделий по назначению».
Руслан Мамиконович уверен, что обратная связь — лучший ориентир для развития и роста. В компании «Стиль пак» поддерживают активное общение с клиентами, изучают их способы применения продукции и стараются оптимизировать упаковку и тару под разные потребности крупных и мелких предприятий. Именно за изменения, ориентированные на технологии потребителей, полную свободу для полета фантазии заказчика и возможность изготовить практически любое изделие из полимеров «Стиль Пак Групп» была несколько раз премирована «Экспоцентром Украины» в номинации «Упаковка года» и «Инновационные разработки».
Style Pack — это бренд, известный в кругу производителей молочки и аграриев. Самые восторженные отзывы компания «Стиль Пак» заслужила благодаря таре и упаковке для мороженого 3005, 9012, 9074, 9014 и так далее. В этих загадочных для простого человека цифрах кроются знакомые всем изделия.
Также широко известна упаковка от завода Style Pack в сегменте HoReKa. Она представлена в разных проявлениях, к примеру, контейнеры для доставки еды, столь актуальные сегодня.
В сельскохозяйственной сфере объектом гордости завода «Стиль Пак» стали пинетки для ягод и кассеты для рассады с разным количеством ячеек и их габаритными характеристиками. Кассета для рассады на 40 ячеек используется для выращивания овощей и ягод в закрытом грунте — так фермеры называют теплицы. Затем выращенный урожай ягод упаковывают в пинетки, сегодня наиболее актуальны пинетки с прозрачной крышкой.
«Высокое качество по рентабельной цене сделало нас лидером в своей стране и помогло завоевать внимание за рубежом, — рассказывает Руслан Оганесян, генеральный директор ООО „Стиль Пак Групп“, — о последнем мы можем судить по ежегодному росту поставок в Россию, Беларусь, Молдову и Узбекистан».
Некоторые думают, что экологичной может быть лишь бумага (ради которой вырубаются леса), но не пластик. Это ошибочный стереотип. Пластиковая упаковка разлагается медленно, если её выкидывать на свалку, но зачем выкидывать, если можно правильно утилизировать, а потом перерабатывать! Пластик во всех своих проявлениях на 100% подлежит переработке.
«Во всех крупных городах уже стоят контейнеры для сбора полимерной упаковки. Всё, что требуется, использовать их по назначению», — призывает Руслан Оганесян. Немного сознательности, и мы сможем использовать все преимущества пластиковой упаковки, экологичность которой в изделиях завода Style Pack подтверждена научными исследованиями о миграции веществ и международными сертификациями, включая ISO.
Style Pack, Украина, Одесская область, г. Одесса, Василя Стуса 2/1