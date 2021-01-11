В Белгородском районном суде сменился председатель

В Белгородском районе сменился председатель райсуда. Указом президента от 02.01.2021 г. на эту должность назначен Андрей Дереча.
До назначения Андрей Николаевич был председателем Чернянского районного суда. Кроме этого, ранее работал судьёй в Старооскольском городском суде.
До него полномочия председателя Белгородского районного суда исполняла Елена Заполацкая. В разные годы она работала секретарём судебного заседания, помощником судьи в Белгородском райсуде. Была судьёй Шебекинского райсуда.
В июле 2017-го её назначили заместителем председателя Белгородского районного суда. В октябре того же года на неё возложили временное исполнение полномочий председателя суда.