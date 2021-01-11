Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Белгородском районном суде сменился председатель

11 января 2021, 08:48
Фото: сайт Белгородского районного суда
Им стал Андрей Дереча. В должность он вступил указом главы государства от 2 января текущего года.

В Белгородском районе сменился председатель райсуда. Указом президента от 02.01.2021 г. на эту должность назначен Андрей Дереча.

До назначения Андрей Николаевич был председателем Чернянского районного суда. Кроме этого, ранее работал судьёй в Старооскольском городском суде.

До него полномочия председателя Белгородского районного суда исполняла Елена Заполацкая. В разные годы она работала секретарём судебного заседания, помощником судьи в Белгородском райсуде. Была судьёй Шебекинского райсуда.

В июле 2017-го её назначили заместителем председателя Белгородского районного суда. В октябре того же года на неё возложили временное исполнение полномочий председателя суда.

Материалы по теме
Владимир Путин назначил нового председателя Белгородского областного суда
#Новости#Белгородский районный суд#Председатель#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18