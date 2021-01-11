Для малого и среднего бизнеса снизили ставки по льготным кредитам

Об этом глава правительства сообщил на оперативном совещании с вице-премьерами 11 января.
Постановление о снижении ставки по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса, а также для самозанятых граждан уже подписано. Теперь её максимальный размер не должен быть больше ключевой ставки Банка России, увеличенной на 2,75%.
Ключевая ставка составляет 4,25%. Таким образом, сейчас льготные кредиты будут выдавать под 7% годовых.
Ранее ставка по таким кредитам была установлена на уровне 8,5%.
По словам Мишустина, эта мера позволит предпринимателям снизить долговую нагрузку и пополнить оборотные средства, даст больше возможностей для развития бизнеса и инвестирования в новые проекты.