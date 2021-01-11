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Для малого и среднего бизнеса снизили ставки по льготным кредитам

11 января 2021, 11:49
Фото: ИА «Бел.Ру»
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь льготные кредиты будут выдавать под 7% годовых.

Об этом глава правительства сообщил на оперативном совещании с вице-премьерами 11 января.

Постановление о снижении ставки по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса, а также для самозанятых граждан уже подписано. Теперь её максимальный размер не должен быть больше ключевой ставки Банка России, увеличенной на 2,75%.

Ключевая ставка составляет 4,25%. Таким образом, сейчас льготные кредиты будут выдавать под 7% годовых.

Ранее ставка по таким кредитам была установлена на уровне 8,5%.

По словам Мишустина, эта мера позволит предпринимателям снизить долговую нагрузку и пополнить оборотные средства, даст больше возможностей для развития бизнеса и инвестирования в новые проекты.

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#Новости#Льготный кредит#Малый и средний бизнес#Михаил мишустин#Экономика
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