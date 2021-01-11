Дана Уайт: Вы видели, что Хабиб сделал с Гэтжи? Ему рано завершать карьеру

«Встречаюсь с ним, поскольку уверен, что ему рано завершать карьеру. Вы видели, что он сделал с Джастином Гэтжи? Видели, что он делал с каждым из своих соперником? Он должен драться еще, и я сделаю все возможное, чтобы его убедить. Как фанат спорта, как фанат единоборств, я бы хотел, чтобы Хабиб провел еще минимум десять боев, но сейчас хочу, чтобы он это случилось еще хотя бы раз», - цитирует Уайта «Советский спорт», ссылаясь на ESPN.