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Дана Уайт: Вы видели, что Хабиб сделал с Гэтжи? Ему рано завершать карьеру

11 января 2021, 18:42
Фото: wikipedia.org
Президент UFC Дана Уайт заявил, что сделает все возможное для того, чтобы убедить Хабиба Нурмагомедова не завершать спортивную карьеру.

«Встречаюсь с ним, поскольку уверен, что ему рано завершать карьеру. Вы видели, что он сделал с Джастином Гэтжи? Видели, что он делал с каждым из своих соперником? Он должен драться еще, и я сделаю все возможное, чтобы его убедить. Как фанат спорта, как фанат единоборств, я бы хотел, чтобы Хабиб провел еще минимум десять боев, но сейчас хочу, чтобы он это случилось еще хотя бы раз», - цитирует Уайта «Советский спорт», ссылаясь на ESPN.

Напомним, 32-летний россиянин объявил о завершении карьеры в октябре прошлого года после победы над американцем Джастином Гэтжи.

Хабиб выиграл все 29 поединков по правилам смешанных единоборств и остался непобежденным чемпионом UFC в легком весе.

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