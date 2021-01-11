Администрация Старооскольского горокруга оспаривает претензии ФАС

Предложение о предоставлении услуг появилось на сайте госзакупок. В процедуре торгов изъявили желание поучаствовать «Барнаульский водоканал» и «Новогор-Прикамье». Но уже на следующий день администрация торги отменила. По этому факту антимонопольная служба открыла дело. Представители ведомства считают, что из-за действий местных властей три компании лишились доступа к объектам.