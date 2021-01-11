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Администрация Старооскольского горокруга оспаривает претензии ФАС

11 января 2021, 14:30
Фото: pixabay.com
Власти муниципалитета обратилась в Арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой. Речь идёт о решении суда, который удовлетворил предупреждение ФАС России касательно срыва конкурса на концессию соглашения по объектам водоснабжения и водоотведения города.

В Арбитражный суд Московского округа поступила кассационная жалоба от администрации Старооскольского горокруга на решение суда, который удовлетворил предупреждение ФАС из-за срыва конкурса на концессию водоканального хозяйства, сообщает «Abireg.ru» со ссылкой на материалы дела. В настоящее время жалоба пока не принята к производству.

Согласно решению первой инстанции, предупреждение антимонопольщиков суд признал недействительным. Однако в ноябре 2020 года 9-й арбитражный апелляционный суд отменил данное решение.

Напомним, власти Старооскольского горокруга сорвали заключение концессионного соглашения по объектам водоснабжения и водоотведения.

Как сообщили в ФАС, власти муниципалитета собирались заключить концессионное соглашение по муниципальным объектам с потенциальным инвестором АО «Теплоэнерго». Учредителем компании является департамент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского горокруга.

Предложение о предоставлении услуг появилось на сайте госзакупок. В процедуре торгов изъявили желание поучаствовать «Барнаульский водоканал» и «Новогор-Прикамье». Но уже на следующий день администрация торги отменила. По этому факту антимонопольная служба открыла дело. Представители ведомства считают, что из-за действий местных властей три компании лишились доступа к объектам.

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