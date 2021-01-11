Администрация Старооскольского горокруга оспаривает претензии ФАС

В Арбитражный суд Московского округа поступила кассационная жалоба от администрации Старооскольского горокруга на решение суда, который удовлетворил предупреждение ФАС из-за срыва конкурса на концессию водоканального хозяйства, сообщает «Abireg.ru» со ссылкой на материалы дела. В настоящее время жалоба пока не принята к производству.
Согласно решению первой инстанции, предупреждение антимонопольщиков суд признал недействительным. Однако в ноябре 2020 года 9-й арбитражный апелляционный суд отменил данное решение.
Напомним, власти Старооскольского горокруга сорвали заключение концессионного соглашения по объектам водоснабжения и водоотведения.
Как сообщили в ФАС, власти муниципалитета собирались заключить концессионное соглашение по муниципальным объектам с потенциальным инвестором АО «Теплоэнерго». Учредителем компании является департамент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского горокруга.
Предложение о предоставлении услуг появилось на сайте госзакупок. В процедуре торгов изъявили желание поучаствовать «Барнаульский водоканал» и «Новогор-Прикамье». Но уже на следующий день администрация торги отменила. По этому факту антимонопольная служба открыла дело. Представители ведомства считают, что из-за действий местных властей три компании лишились доступа к объектам.