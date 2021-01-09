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Против белгородки, бросившей младенца в пакете, возбудили уголовное дело

9 января 2021, 15:26
Фото: ИА "Бел.Ру"
Следком
Судмедэкспертиза доказала, что малыш родился живым. Поэтому против женщины возбудили уголовное дело за убийство новорождённого ребёнка. Расследование продолжается.

Ранее на «Бел.Ру» писали о теле ребёнка, которое нашли на сеновале в Прохоровском районе, и проведении проверки. Судмедэкспертиза доказала, что малышка родилась живой и жизнеспособной, а на теле новорождённой имелись телесные повреждения. Эксперты утверждают, что их нанесли ещё при жизни.

Женщину, родившую на ферме и оставившую своего ребёнка на сеновале в пакете, госпитализировали. Ей оказывают помощь, а после решат вопрос о мере пресечения. Как выяснилось, белгородка несколько раз уже была лишена родительских прав. Что же касается обнаружения тела младенца, правоохранительные органы уточняют, что его нашёл фермер 6 января.

Яковлевский межрайонный следственный отдел СУ следкома РФ по области возбудил против 35-летней белгородки уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Однако расследование дела всё ещё продолжается.

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#Новости#Малыш#Мать#Прохоровский район#Уголовное дело#Родительские права#Следственный комитет#Происшествия
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