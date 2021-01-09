Против белгородки, бросившей младенца в пакете, возбудили уголовное дело

Ранее на «Бел.Ру» писали о теле ребёнка, которое нашли на сеновале в Прохоровском районе, и проведении проверки. Судмедэкспертиза доказала, что малышка родилась живой и жизнеспособной, а на теле новорождённой имелись телесные повреждения. Эксперты утверждают, что их нанесли ещё при жизни.
Женщину, родившую на ферме и оставившую своего ребёнка на сеновале в пакете, госпитализировали. Ей оказывают помощь, а после решат вопрос о мере пресечения. Как выяснилось, белгородка несколько раз уже была лишена родительских прав. Что же касается обнаружения тела младенца, правоохранительные органы уточняют, что его нашёл фермер 6 января.
Яковлевский межрайонный следственный отдел СУ следкома РФ по области возбудил против 35-летней белгородки уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Однако расследование дела всё ещё продолжается.