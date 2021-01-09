Против белгородки, бросившей младенца в пакете, возбудили уголовное дело

Женщину, родившую на ферме и оставившую своего ребёнка на сеновале в пакете, госпитализировали. Ей оказывают помощь, а после решат вопрос о мере пресечения. Как выяснилось, белгородка несколько раз уже была лишена родительских прав. Что же касается обнаружения тела младенца, правоохранительные органы уточняют, что его нашёл фермер 6 января.