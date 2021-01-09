Белгородский сенатор Николай Рыжков вошёл в число самых безынициативных

Всего проанализировали деятельность 167 сенаторов, которые работали в Совете Федерации на момент ноября 2020 года. Как выяснилось, с сентября 2016 года по ноябрь минувшего года лишь 212 законопроектов (4,6%) из 4639 внесли члены Совета Федерации или сам Совет. 619 законопроектов (13,3%) сенаторы внесли с соавторстве с депутатами.
Рейтинг активности членов Совета Федерации опубликовал Институт социальных исследований и развития гражданских инициатив. В тройку самых активных сенаторов (по числу внесённых законопроектов) попали:
Из Белгородской области туда никто не вошёл. Повезло лишь соседям из Воронежской: в рейтинг активистов попала их Галина Карелова (30 законопроектов).
А вот с рейтингом «инертных» всё обстоит иначе — там белгородец Николай Рыжков стоит в первой тройке лидеров. Он занимает должность с 2012 года, но не предложил за всё время ни одного законопроекта. Его обогнали лишь сенаторы из Свердловской области и Чеченской Республики — Эдуард Россель (полномочия с 2009 года) и Сулейман Геремеев (полномочия с 2011 года).
В список регионов с наиболее «ленивыми» членами Совета Федераций вошли 11 субъектов РФ:
Напомним, что удостоверение сенатора 23 сентября 2020 года получил экс-губернатор Белгородской области Евгений Савченко. О том, что он покидает пост главы региона, Савченко объявил лично в середине сентября.