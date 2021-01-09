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Белгородский сенатор Николай Рыжков вошёл в число самых безынициативных

9 января 2021, 09:52
Фото: Белгородская областная Дума
Рыжков
«Инертным» членом Совета Федерации также стал Эдуард Россель — сенатор от Свердловской области и Сулейман Геремеев — Чеченская Республика. Они, наряду с восемью другими сенаторами, за время нахождения в должности ни разу не предложили ни одного законопроекта.

Всего проанализировали деятельность 167 сенаторов, которые работали в Совете Федерации на момент ноября 2020 года. Как выяснилось, с сентября 2016 года по ноябрь минувшего года лишь 212 законопроектов (4,6%) из 4639 внесли члены Совета Федерации или сам Совет. 619 законопроектов (13,3%) сенаторы внесли с соавторстве с депутатами.

Рейтинг активности членов Совета Федерации опубликовал Институт социальных исследований и развития гражданских инициатив. В тройку самых активных сенаторов (по числу внесённых законопроектов) попали:

  1. Николай Журавлёв из Костромской области (75 законопроектов);
  2. Андрей Клишас из Красноярского края (51 законопроект);
  3. Ольга Ковитиди из Республики Крым (44 законопроекта).

Из Белгородской области туда никто не вошёл. Повезло лишь соседям из Воронежской: в рейтинг активистов попала их Галина Карелова (30 законопроектов).

А вот с рейтингом «инертных» всё обстоит иначе — там белгородец Николай Рыжков стоит в первой тройке лидеров. Он занимает должность с 2012 года, но не предложил за всё время ни одного законопроекта. Его обогнали лишь сенаторы из Свердловской области и Чеченской Республики — Эдуард Россель (полномочия с 2009 года) и Сулейман Геремеев (полномочия с 2011 года).

Список "инертных" сенаторов
Фото: Институт социальных исследований и развития гражданских инициатив

В список регионов с наиболее «ленивыми» членами Совета Федераций вошли 11 субъектов РФ:

  1. Белгородская область – 0 законопроектов;
  2. Брянская область – 0 законопроектов;
  3. Иркутская область – 0 законопроектов;
  4. Новосибирская область – 0 законопроектов;
  5. Республика Коми – 0 законопроектов;
  6. Рязанская область – 0 законопроектов;
  7. Волгоградская область – 1 законопроект, принято 0;
  8. Республика Ингушетия – 1 законопроект, принято 0;
  9. Севастополь – 1 законопроект, принято 0;
  10. Хабаровский край – 1 законопроект, принято 0;
  11. Ярославская область – 1 законопроект, принято 0.

Напомним, что удостоверение сенатора 23 сентября 2020 года получил экс-губернатор Белгородской области Евгений Савченко. О том, что он покидает пост главы региона, Савченко объявил лично в середине сентября.

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