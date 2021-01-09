Белгородский сенатор Николай Рыжков вошёл в число самых безынициативных

А вот с рейтингом «инертных» всё обстоит иначе — там белгородец Николай Рыжков стоит в первой тройке лидеров. Он занимает должность с 2012 года, но не предложил за всё время ни одного законопроекта. Его обогнали лишь сенаторы из Свердловской области и Чеченской Республики — Эдуард Россель (полномочия с 2009 года) и Сулейман Геремеев (полномочия с 2011 года).