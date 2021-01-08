В Белгородской области появился частный Биг-Бен

В Сети появились фотографии и видео с необычной постройкой. В старооскольском микрорайоне Дубрава кто-то из местных построил дом в необычном стиле. Постройка напоминает средневековый замок, а одна из башен стала копией башни со знаменитыми часами Биг-Бен.