В Белгородской области появился частный Биг-Бен

В Сети появились фотографии и видео с необычной постройкой. В старооскольском микрорайоне Дубрава кто-то из местных построил дом в необычном стиле. Постройка напоминает средневековый замок, а одна из башен стала копией башни со знаменитыми часами Биг-Бен.
Частное домовладение уже окрестили самым необычным будильником горокруга. Стоит отметить, что такой будильник не зависит от планов старооскольцев — просыпаться придётся по часам.
Стоит отметить, что в регионе это не первый замок, принадлежащий частному лицу. Мода на необычные постройки периодически возвращается в область.