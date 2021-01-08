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В Белгородской области появился частный Биг-Бен

8 января 2021, 13:35
Фото: кадр из видео телеграм-канала Б1
В Старом Осколе в микрорайоне Дубрава появилась копия лондонской башни с часами. Местные жители вынуждены жить рядом с довольно громким будильником, который звонит вне зависимости от планов людей.

В Сети появились фотографии и видео с необычной постройкой. В старооскольском микрорайоне Дубрава кто-то из местных построил дом в необычном стиле. Постройка напоминает средневековый замок, а одна из башен стала копией башни со знаменитыми часами Биг-Бен.

Частное домовладение уже окрестили самым необычным будильником горокруга. Стоит отметить, что такой будильник не зависит от планов старооскольцев — просыпаться придётся по часам.

Стоит отметить, что в регионе это не первый замок, принадлежащий частному лицу. Мода на необычные постройки периодически возвращается в область.

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