В Белгороде ищут пропавшую накануне Рождества девушку

В областном центре ищут 27-летнюю Татьяну Игнатенко (Товаренко). На связь она перестала выходить 6 января.
Рост пропавшей — 163 см, телосложение худощавое. У девушки длинные рыжие волосы и зелёные глаза. Одета была в белую куртку, джинсы и белые кроссовки.
Если вы знаете, где может быть белгородка, или видели её, сообщите об этом волонтёрам отряда «Лиза Алерт» по номеру 8 800 700 54 52 или в полицию 02, 102.
Напомним, что в регионе продолжается поиск жителя Корочанского района Александра Кислинского, который пропал до новогодних праздников.
Дополнение. В группе отряда «Лиза Алерт» во «ВКонтакте» вечером 7 января сообщили, что девушка погибла.