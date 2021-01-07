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В Белгороде ищут пропавшую накануне Рождества девушку

7 января 2021, 12:21
Фото: Группа отряда "Лиза Алерт" в соцсети
О местонахождении Татьяны Игнатенко ничего не известно с 6 января. Волонтёры отряда «Лиза Алерт» сообщили приметы девушки и просят помощи в поиске пропавшей.

В областном центре ищут 27-летнюю Татьяну Игнатенко (Товаренко). На связь она перестала выходить 6 января.

Рост пропавшей — 163 см, телосложение худощавое. У девушки длинные рыжие волосы и зелёные глаза. Одета была в белую куртку, джинсы и белые кроссовки.

Если вы знаете, где может быть белгородка, или видели её, сообщите об этом волонтёрам отряда «Лиза Алерт» по номеру 8 800 700 54 52 или в полицию 02, 102.

Напомним, что в регионе продолжается поиск жителя Корочанского района Александра Кислинского, который пропал до новогодних праздников.

Фото: Группа отряда "Лиза Алерт" в соцсети

Дополнение. В группе отряда «Лиза Алерт» во «ВКонтакте» вечером 7 января сообщили, что девушка погибла.

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