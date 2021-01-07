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Мошенники придумали новую схему обмана россиян по телефону

7 января 2021, 13:29
Фото: ИА «Бел.Ру»
Злоумышленники звонят с незнакомых номеров и завершают вызов, чтобы обойти системы идентификации и заставить жертв перезвонить им. Далее, как правило, мошенники действуют по классической схеме: представляются сотрудниками службы безопасности банка и пытаются узнать нужную информацию.

В России набирает обороты новый вид телефонного мошенничества. Злоумышленники теперь звонят с неизвестных номеров и сбрасывают вызов, чтобы абонент перезвонил сам.

О новой схеме РИА «Новости» рассказали в «Лаборатории Касперского». По словам ведущего эксперта компании Сергея Голованова, мошенники звонят с незнакомых номеров, чтобы обойти системы идентификации. При этом злоумышленники пользуются технологией подмены и указывают телефоны финансовых организаций, госучреждений и юрлиц.

После того, как потенциальная жертва сама перезвонит, мошенники используют популярную схему обмана: представляются сотрудниками службы безопасности, узнают банковские данные или убеждают перевести деньги на «более надёжные» счета.

От таких злоумышленников в минувшем году пострадало немало белгородцев. Так, например, у двух пенсионеров мошенники выманили 2 млн и 3,5 млн рублей, у жителя Старого Оскола — 5 млн. Ещё одна пожилая белгородка перечислила лжесотрудникам банка все сбережения, которые остались у неё после продажи квартиры.

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#Новости#Телефонные мошенники#Звонок#Банк#Общество
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