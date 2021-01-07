Мошенники придумали новую схему обмана россиян по телефону

От таких злоумышленников в минувшем году пострадало немало белгородцев. Так, например, у двух пенсионеров мошенники выманили 2 млн и 3,5 млн рублей, у жителя Старого Оскола — 5 млн. Ещё одна пожилая белгородка перечислила лжесотрудникам банка все сбережения, которые остались у неё после продажи квартиры.