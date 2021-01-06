Какой будет погода в Белгородской области на Рождество

7 января в Белгородской области будет облачно. Временами пройдут небольшие — до 1 мм — осадки. В отдельных районах ожидается снег, мокрый снег, утром и днём — с дождём (до 4 мм).
Местами туман, налипание мокрого снега и гололёд. На дорогах — гололедица. Ветер южной четверти будет дуть со скоростью 5−10 м/с ночью и 8−13 м/с днём.
В тёмное время суток температура воздуха составит от -4 ºС до +1 ºС. Днём в регионе столбик термометра остановится на отметке от -2 ºС до +3 ºС.
В Белгороде в четверг будет облачно. Ночью временами пройдут небольшие осадки в виде дождя со снегом при 0 ºС. Днём — небольшой кратковременный дождь при +3 ºС.
Напомним, что традиционный крестный ход на Рождество в этом году отменили. Однако на Соборной площади запланирован праздничный концерт, который начнётся в 15:00.