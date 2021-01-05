В Белгородской области изменился тариф на вывоз мусора

Зато в 2022 году белгородцев ждёт ощутимое подорожание вывоза мусора, причём в два этапа. С января 2022 года стоимость вывоза одного кубометра мусора без учёта НДС составит 443 рубля 94 копейки и 532 рубля 73 копейки с учётом НДС. А с 1 июля 2022 года эта сумма ещё поднимется и составит 468 рублей 81 копейку без учёта НДС и 562 рубля 57 копеек с учётом НДС.