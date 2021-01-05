В Белгородской области изменился тариф на вывоз мусора

Posted 5 января 2021, 10:50
Published 5 января 2021, 10:50
Modified 1 декабря, 08:06
Updated 1 декабря, 08:06
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области опубликовала приказ, согласно которому в 2021 году стоимость вывоза мусора для жителей региона снизится.
В 2020 году за один кубометр отходов в месяц белгородцы платили 425 рублей 32 копейки без учёта НДС. Стоимость услуги с НДС составляла 510 рублей 38 копеек за каждый кубометр отходов. На 2021 год, согласно документу, стоимость вывоза мусора составит 400 рублей 24 копейки без учёта НДС и 480 рублей 29 копеек с учётом НДС. Цены на первое и второе полугодие 2021 года не различаются.
Зато в 2022 году белгородцев ждёт ощутимое подорожание вывоза мусора, причём в два этапа. С января 2022 года стоимость вывоза одного кубометра мусора без учёта НДС составит 443 рубля 94 копейки и 532 рубля 73 копейки с учётом НДС. А с 1 июля 2022 года эта сумма ещё поднимется и составит 468 рублей 81 копейку без учёта НДС и 562 рубля 57 копеек с учётом НДС.
Напомним, что в 2020 году ситуацией с тарифами на вывоз мусора заинтересовалась ФАС. По её требованию стоимость вывоза отходов снизили.