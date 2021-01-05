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Posted 5 января 2021, 10:50

Published 5 января 2021, 10:50

Modified 1 декабря, 08:06

Updated 1 декабря, 08:06

В Белгородской области изменился тариф на вывоз мусора

5 января 2021, 10:50
Сюжет
Мусор
В Белгородской области опубликовали документ, утверждающий тарификацию на вывоз мусора в регионе. По сравнению с 2020 годом стоимость вывоза кубометра отходов снизилась. Правда, в следующем году снова ощутимо вырастет.

Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области опубликовала приказ, согласно которому в 2021 году стоимость вывоза мусора для жителей региона снизится.

В 2020 году за один кубометр отходов в месяц белгородцы платили 425 рублей 32 копейки без учёта НДС. Стоимость услуги с НДС составляла 510 рублей 38 копеек за каждый кубометр отходов. На 2021 год, согласно документу, стоимость вывоза мусора составит 400 рублей 24 копейки без учёта НДС и 480 рублей 29 копеек с учётом НДС. Цены на первое и второе полугодие 2021 года не различаются.

Зато в 2022 году белгородцев ждёт ощутимое подорожание вывоза мусора, причём в два этапа. С января 2022 года стоимость вывоза одного кубометра мусора без учёта НДС составит 443 рубля 94 копейки и 532 рубля 73 копейки с учётом НДС. А с 1 июля 2022 года эта сумма ещё поднимется и составит 468 рублей 81 копейку без учёта НДС и 562 рубля 57 копеек с учётом НДС.

Напомним, что в 2020 году ситуацией с тарифами на вывоз мусора заинтересовалась ФАС. По её требованию стоимость вывоза отходов снизили.

#Новости#Экономика#Мусор#Тарифы#Тариф#Новости Белгорода#Вывоз мусора
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