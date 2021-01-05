Митрополит Иоанн рассказал, какую музыку слушает

Когда у владыки хорошее настроение, он предпочитает лирику. Например, творчество The Beatles. Но добавил, что помнит о том, как они плохо закончили, когда Джон Леннон начал рассуждать о том, что Христа никто не помнит, а они известны всем. И это были самые провальные гастроли. Это был закат «Битлз», по мнению митрополита.