Митрополит Иоанн рассказал, какую музыку слушает

Владыку спросили, какую музыку он слушает. По его мнению, музыка исцеляет: «Это же трение небесных сфер, как говорил Пифагор. И в музыке я, например, нахожу отдохновение от всего происходящего».
Иоанн рассказал, что, когда ему хочется отдохнуть, он слушает Баха, а когда он хочет сделать что-то энергичное, то включает Рахманинова: «Эта революционность в его концертах – серьёзная очень вещь».
Когда у владыки хорошее настроение, он предпочитает лирику. Например, творчество The Beatles. Но добавил, что помнит о том, как они плохо закончили, когда Джон Леннон начал рассуждать о том, что Христа никто не помнит, а они известны всем. И это были самые провальные гастроли. Это был закат «Битлз», по мнению митрополита.
Тем не менее, есть совершенно удивительное сегодня творчество. Например, Юрий Шевчук звучит особо для всех людей, которые хотят быть внутренне свободными. И его творчество вызывает уважение. Это не попса и не извращения, как этот Моргенштерн.Иоанн, митрополит Белгородский и Старооскольский
Иоанн отметил, что синтетическая музыка действует на мозг, как синтетический наркотик. И моментально развивает духовную смерть человека. А ведущий прямого эфира Виталий Стариков дополнил, что владыка и сам пишет музыку, и многие белгородцы об этом знают.
Также митрополита спросили, с кем из знаменитостей он хотел бы выпить чашку кофе.
Я со многими писателями знаком, но не знаком с Борисом Акуниным. Можно было бы с ним поговорить, мне интересно.Иоанн, митрополит Белгородский и Старооскольский
Напомним, в ходе Рождественского прямого эфира владыка Иоанн высказался о своём отношении к крематорию, который должны построить в Белгороде в 2022 году.