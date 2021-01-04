Взрыв на заводе, тело на кресте, смерч в Северном: громкие происшествия 2020 года

ИА «Бел.Ру» подводит итоги уходящего года и приводит список громких происшествий, которые случились в Белгородской области или в других регионах, но с белгородцами. В перечень попали взрыв на комбикормовом заводе, самоубийство на поклонном кресте, последствия сильного ветра в Северном, погибшие на стройках студенты.

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