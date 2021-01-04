Взрыв на заводе, тело на кресте, смерч в Северном: громкие происшествия 2020 года

11 января в производственном корпусе зерноперерабатывающего завода ОАО «Новоборисовское хлебоприёмное предприятие» (входит в структуру «Агро-Белогорья») в селе Беленькое Борисовского района взорвалась пылевоздушная смесь. В здании выбило стёкла, но несущие конструкции уцелели.
Один работник от медпомощи отказался, четверых госпитализировали с ожогами разной степени тяжести. Впоследствии один сотрудник скончался в реанимации, у него было 95% ожогов тела.
Проверку по факту происшествия проводили прокуратура и следком. Следователи в итоге не выявили нарушений техники безопасности на предприятии.
Утром 3 февраля на поклонном кресте в районе авторынка в Белгороде очевидцы обнаружили висящее тело молодого человека. Погибшим был житель Старооскольского горокруга 2001 года рождения, он учился в Белгородском индустриальном колледже.
Студенты Московского института кино хотели снять фильм о погибшем юноше, однако белгородские правоохранители не позволили этого сделать. Юных столичных режиссёров обвинили в пропаганде суицида и аморальности, им пригрозили уголовным делом.
В феврале 2020 года в банном комплексе в Москве отмечали день рождения Instagram-блогера Екатерины Диденко. Участники вечеринки опустили в наполненный водой бассейн 25 кг сухого льда, из-за чего началась химическая реакция.
Погибли три человека, одна из них — 25-летняя девушка из Старого Оскола Наталья Монакова. У жертв диагностировали отёк лёгких из-за попадания воды.
Ещё троих госпитализировали. Пострадал и охранник банного комплекса: он помогал вытаскивать людей из бассейна.
Правоохранители по факту причинения смерти по неосторожности возбуждали уголовное дело.
1 июня на Белгород и Белгородский район обрушились сильный ветер, дождь и град. Основной удар пришёлся на посёлок Северный: там ветер сорвал крышу трёхэтажного жилого дома над одним из подъездов. Ещё в трёх зданиях кровля повредилась частично. От смерча пострадали два не сданных в эксплуатацию дома.
В тот же день местные власти сообщили, что в общей сложности повредились восемь жилых домов и 32 квартиры, а также несколько частных построек. Погибших не было.
В Белгороде от сильного ветра в первый день лета пострадали 16 жилых домов, пять нежилых и четыре хозсубъекта.
25 июля в Пристенском районе Курской области потерпел крушение легкомоторный самолёт. Единственным погибшим стал пилот — 61-летний военный пенсионер из Белгорода.
Известно, что самолёт выполнял сельскохозяйственные работы. Однако пилот не предупредил уполномоченные органы о вылете.
В соцсетях 15 августа распространилось видео, на котором молодой человек держит младенца за одну ногу вниз головой, раскачивает ребёнка и насвистывает весёлую мелодию. Происшествие случилось в Сочи.
Отцом, который «жонглировал» ребёнком на записи, был 35-летний москвич, а матерью — уроженка Белгорода, она снимала происходящее. Оказалось, что малолетнюю девочку родители назвали Шуткой.
Видео вызвало большой скандал. Записью возмутились не только пользователи соцсетей, но и уполномоченная по правам ребёнка Анна Кузнецова.
Семейную пару задержали. Краснодарский краевой суд в итоге наказал белгородку штрафом. Её мужа приговорили к четырём месяцам колонии за хранение наркотиков и штрафу в 30 тыс. рублей за жестокое обращение и ненадлежащее воспитание девочки.
1 сентября на стройке на улице Есенина в Белгороде с высоты седьмого этажа сорвалась люлька с тремя студентами Белгородского индустриального колледжа. Молодые люди хотели подзаработать после учёбы — их отправили на уборку мусора.
В реанимации скончался 16-летний парень, остальные получили травмы.
Проверкой занимались прокуратура и следком. Возбуждено уголовное дело. Субподрядчика и гендиректора компании, которая владела небезопасной строительной люлькой, задержали, их оставили под домашним арестом.
Ещё один студент погиб в октябре на стройке на улице Апанасенко: 19-летний белгородец был студентом БГТУ им. Шухова. На объекте обрушилась траншея. Как показала прокурорская проверка, стенки не были ограждены, а с молодым человеком не провели инструктажа.
Компании ООО «ТехСтройМонтаж» и ООО «Тисайд» оштрафовали на 110 тыс. и 255 тыс. рублей соответственно. Следователи возбуждали уголовное дело.
В конце ноября полицейские задержали 20-летнего студента Белгородского юридического института. Его обвиняют в эксгибиционизме: якобы он показывал маленьким девочкам в лифтах свои гениталии.
Обнаружить молодого человека помогли камеры видеонаблюдения. При задержании у него в телефоне нашли ещё несколько похожих видеозаписей с другими несовершеннолетними.
После инцидента белгородца уволили из органов внутренних дел и отчислили из вуза. Известно, что ранее его фотография украшала Доску почёта.
В многоквартирном доме на улице Губкина в Белгороде 14 ноября загорелась квартира на втором этаже. Спасатели не смогли подъехать к месту пожара из-за установленного во дворе шлагбаума.
В охваченной огнём квартире оставались пенсионеры. Очевидцы развернули спасательную операцию: они расстелили плед, на который приземлилась пожилая женщина. Чтобы вызволить её мужа-инвалида, к окну подогнали грузовик, с его крыши один из наблюдателей вошёл в квартиру и вытянул пенсионера в сторону балкона.
Семейную пару госпитализировали. Женщина пошла на поправку, её муж скончался в больнице: он надышался угарным газом.
История прогремела на всю страну. Участников спасательной операции горсовет Белгорода обещал наградить благодарственными письмами.
4 декабря на участке госграницы в Белгородской области трое вооружённых планировали попасть с Украины в Россию. Нарушители оказали сопротивление — пограничники открыли ответную стрельбу.
Погиб один человек, остальным удалось скрыться на Украине.
На месте происшествия проводили проверку. При этом погранслужба соседнего государства не зафиксировала выстрелов на границе с Россией.