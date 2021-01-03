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Вячеслав Гладков пообещал 100 млн рублей на новые очистные сооружения под Корочей

3 января 2021, 08:04
Фото: сайт губернатора и правительства Белгородской области
Врио губернатора Белгородской области побывал в Корочанском районе, в том числе — в селе Бехтеевка, где очистные сооружения не справляются с объёмами и сильно изношены.

В селе Бехтеевка очистные сооружения построили в 2007 году. Сейчас объём стоков превышает проектную мощность в 1800 кубометров в сутки. Сейчас идёт разработка проекта по строительству новых очистных сооружений на 2500 кубических метров в сутки.

Вячеслав Гладков отметил, что в плане на 2021 год объект есть. На них выделят 100 млн рублей и заключат двухлетний контракт. Первый этап работ должны завершить в этом году.

Посетил Вячеслав Гладков и Корочанскую центральную районную больницу. Здание больницы ремонтируют с августа 2019 года. Врио губернатора побывал также в Корочанском сельхозтехникуме, молочно-товарном комплексе в селе Мазикино и в новом торгово-развлекательном центре в Короче.

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#Новости#Корочанский район#Очистные сооружения#Вячеслав Гладков#Губернатор#Общество
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