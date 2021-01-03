Вячеслав Гладков пообещал 100 млн рублей на новые очистные сооружения под Корочей

В селе Бехтеевка очистные сооружения построили в 2007 году. Сейчас объём стоков превышает проектную мощность в 1800 кубометров в сутки. Сейчас идёт разработка проекта по строительству новых очистных сооружений на 2500 кубических метров в сутки.
Вячеслав Гладков отметил, что в плане на 2021 год объект есть. На них выделят 100 млн рублей и заключат двухлетний контракт. Первый этап работ должны завершить в этом году.
Посетил Вячеслав Гладков и Корочанскую центральную районную больницу. Здание больницы ремонтируют с августа 2019 года. Врио губернатора побывал также в Корочанском сельхозтехникуме, молочно-товарном комплексе в селе Мазикино и в новом торгово-развлекательном центре в Короче.