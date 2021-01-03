В Белгороде отремонтируют школьный стадион за 8,9 млн рублей

Работы будет проводить общество с ограниченной ответственностью «БСО». Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», компания зарегистрирована в 2013 году в посёлке Новосадовый Белгородского района. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Руководитель и бенефициар — Алексей Титенко. В 2019 году компания отчиталась о чистой прибыли в размере 1 млн рублей.