В Белгороде отремонтируют школьный стадион за 8,9 млн рублей

Согласно документам госзакупки, мэрия Белгорода заключила госконтракт на ремонт стадиона школы № 45, которая находится на проспекте Славы, 69. На работы потратят 8,9 млн рублей.
В стоимость входит устройство дренажа, укладка тротуарной плитки, устройство покрытия стадиона и беговой дорожки, устройство прыжковой ямы, установка МАФов и ограждения.
Так, после обновления около школы появится лавка для пресса, разноуровневый турник, рукоход, брусья, ворота для минифутбола, скамья и сетка для ворот. Помимо этого территорию озеленят, поставят ограждение и оборудуют водосток.
Работы начнут выполнять с даты заключения контракта. Справиться подрядчик с ремонтом стадиона должен в течение месяца.
Работы будет проводить общество с ограниченной ответственностью «БСО». Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», компания зарегистрирована в 2013 году в посёлке Новосадовый Белгородского района. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Руководитель и бенефициар — Алексей Титенко. В 2019 году компания отчиталась о чистой прибыли в размере 1 млн рублей.