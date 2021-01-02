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Погода в Белгороде попала в число рекордно аномальных в 2020 году

2 января 2021, 12:32
Фото: Бел.Ру
Один из месяцев года в областном центре стал самым тёплым за всю историю наблюдений.
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Погода

В 2020 году погода в России обновила сразу несколько рекордов. Самой тёплой за всю 130-летнюю историю наблюдений стала прошлая зима, сообщили представители сервиса «Яндекс.Погода».

Летом рекорды по жаре зафиксировали на Урале и в Сибири. В Екатеринбурге в середине июля температура достигала 39 градусов.

Октябрь 2020 года стал самым тёплым в Белгороде за всю историю наблюдений. В этот месяц температура побила рекорды во многих городах европейской части России — в Москве, Волоколамске, Можайске, Смоленске, Воронеже, Твери, Рязани, Туле, Курске, Брянске, Владимире и Тамбове.

Санкт-Петербург до рекорда в октябре немного не дотянул — настолько аномально тёплая погода была там сто лет назад.

Но были и рекорды с минусом: декабрь 2020 года стал одним из самых холодных в истории для жителей Сибири.

#Новости#Погода#Рекорд#Общество
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