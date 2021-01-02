Погода в Белгороде попала в число рекордно аномальных в 2020 году

В 2020 году погода в России обновила сразу несколько рекордов. Самой тёплой за всю 130-летнюю историю наблюдений стала прошлая зима, сообщили представители сервиса «Яндекс.Погода».
Летом рекорды по жаре зафиксировали на Урале и в Сибири. В Екатеринбурге в середине июля температура достигала 39 градусов.
Октябрь 2020 года стал самым тёплым в Белгороде за всю историю наблюдений. В этот месяц температура побила рекорды во многих городах европейской части России — в Москве, Волоколамске, Можайске, Смоленске, Воронеже, Твери, Рязани, Туле, Курске, Брянске, Владимире и Тамбове.
Санкт-Петербург до рекорда в октябре немного не дотянул — настолько аномально тёплая погода была там сто лет назад.
Но были и рекорды с минусом: декабрь 2020 года стал одним из самых холодных в истории для жителей Сибири.