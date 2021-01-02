Погода в Белгороде попала в число рекордно аномальных в 2020 году

Октябрь 2020 года стал самым тёплым в Белгороде за всю историю наблюдений. В этот месяц температура побила рекорды во многих городах европейской части России — в Москве, Волоколамске, Можайске, Смоленске, Воронеже, Твери, Рязани, Туле, Курске, Брянске, Владимире и Тамбове.