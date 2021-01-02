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Новогодний тест на знание фильмов
2 января 2021, 07:00
Фото: pixabay.com
Мы подготовили для вас тест-подборку фильмов от редакции. Как хорошо вы знаете фильмы с запахом чудес и снега? Если плохо – стоит это исправить.
Сюжет
Новый год - 2021
Тест
Новогодний тест на знание фильмов
Мы включили в нашу подборку фильмы и мультфильмы на любой вкус как отечественного, так и иностранного производства. Поэтому у вас есть шанс найти в тесте кино, которые вы смотрели.
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