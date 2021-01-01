Вячеслав Гладков привёз подарки восьмерым младенцам, которые родились в Новый год

Хочется сказать спасибо коллективу за то, что они делают. Мне кажется, что это не работа, а призвание. Каждую секунду они живут тем, чтобы оказать помощь или даже сохранить жизнь. Перинатальный центр один из самых старейших в России. Коллектив замечательный, профессиональный и может решить любые вопросы. Поэтому мамы Белгородской области могут быть спокойны.Вячеслав Гладков