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Posted 1 января 2021, 10:23

Published 1 января 2021, 10:23

Modified 1 декабря, 08:44

Updated 1 декабря, 08:44

Вячеслав Гладков привёз подарки восьмерым младенцам, которые родились в Новый год

1 января 2021, 10:23
Сюжет
Новый год
Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков в первый день 2021 года посетил перинатальный центр Белгородской областной больницы. В медучреждении в новогоднюю ночь родились восемь детей.

Сегодня, 1 января, врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков поздравил молодых мам и их детей, которые появились на свет в новогоднюю ночь в перинатальном центре Белгородской областной больницы, сообщили в областном правительстве.

В ходе визита глава региона подарил им сладости, подгузники, альбомы и большие наборы для новорождённых. Всего в эту ночь в медучреждении родилось восемь детей — шесть мальчиков и две девочки.

Также Гладков поздравил с праздниками медиков, которые работают в перинатальном центре. На сегодняшний день здесь трудятся 709 специалистов.

Хочется сказать спасибо коллективу за то, что они делают. Мне кажется, что это не работа, а призвание. Каждую секунду они живут тем, чтобы оказать помощь или даже сохранить жизнь. Перинатальный центр один из самых старейших в России. Коллектив замечательный, профессиональный и может решить любые вопросы. Поэтому мамы Белгородской области могут быть спокойны.Вячеслав Гладков

#Кристина Семенчук#Новости#Общество#Новый год#Подарки#Гладков#Новорождённые
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