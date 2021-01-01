Вячеслав Гладков привёз подарки восьмерым младенцам, которые родились в Новый год

Posted 1 января 2021, 10:23
Published 1 января 2021, 10:23
Modified 1 декабря, 08:44
Updated 1 декабря, 08:44
Сегодня, 1 января, врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков поздравил молодых мам и их детей, которые появились на свет в новогоднюю ночь в перинатальном центре Белгородской областной больницы, сообщили в областном правительстве.
В ходе визита глава региона подарил им сладости, подгузники, альбомы и большие наборы для новорождённых. Всего в эту ночь в медучреждении родилось восемь детей — шесть мальчиков и две девочки.
Также Гладков поздравил с праздниками медиков, которые работают в перинатальном центре. На сегодняшний день здесь трудятся 709 специалистов.
Хочется сказать спасибо коллективу за то, что они делают. Мне кажется, что это не работа, а призвание. Каждую секунду они живут тем, чтобы оказать помощь или даже сохранить жизнь. Перинатальный центр один из самых старейших в России. Коллектив замечательный, профессиональный и может решить любые вопросы. Поэтому мамы Белгородской области могут быть спокойны.Вячеслав Гладков