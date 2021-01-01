В Белгородской области ещё четыре человека скончались от коронавируса

По информации областного правительства, в Белгородской области коронавирус обнаружили у 22 007 человек. Суточный прирост составил 190 пациентов. Ещё 170 человек выздоровели. Увеличилось и количество летальных исходов. Всего в регионе умерло 262 пациента. За последние сутки четыре человека.
Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, скончавшиеся — два жителя Старооскольского горокруга 1941 года рождения, жительница Губкинского горокруга 1937 года рождения, а также жительница Москвы 1950 года рождения. Все они проходили лечение на базе Старооскольской окружной больницы.
Лидирует по суточному приросту Белгород. В областном центре за прошедший день заболело 107 человек. На втором месте — Белгородский район. Суточный прирост составил 29 человек. И на третьем месте — Яковлевской горокруг. В муниципалитете заболело ещё 24 человека.
Что касается других районов, девять человек заболели в Губкинском горокруге, по два — в Прохоровском, Ивнянском, Чернянском, Волоконовском районах, один — в Краснояружском и Красненском районах, десять — в Ракитянском районе, четыре — в Грайворонском и Новооскольском горокругах, три — в Борисовском районе, 22 — в Старооскольском горокруге, пять — в Красногвардейском, Вейделевском районах и Алексеевском горокруге и шесть — в Валуйском горокруге.
В настоящее время в стационарах области находятся 859 человек, из которых 127 в тяжёлом состоянии на ИВЛ.