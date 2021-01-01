В Белгородской области ещё четыре человека скончались от коронавируса

Что касается других районов, девять человек заболели в Губкинском горокруге, по два — в Прохоровском, Ивнянском, Чернянском, Волоконовском районах, один — в Краснояружском и Красненском районах, десять — в Ракитянском районе, четыре — в Грайворонском и Новооскольском горокругах, три — в Борисовском районе, 22 — в Старооскольском горокруге, пять — в Красногвардейском, Вейделевском районах и Алексеевском горокруге и шесть — в Валуйском горокруге.