Такси мэрии, сериал с Ефремовым и новогодние конверты: итоги первого дня 2021 года

Осуждённый за смертельное ДТП Михаил Ефремов появится в сериале. Премьера психологической драмы Петра Тодоровского-младшего «Полёт» с его участием состоится в 2021 году. Напомним, Михаил Ефремов будет отбывать наказание в белгородской колонии, где ранее находились футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. В настоящее время народный артист движется в сторону примирения с семьёй пострадавшего. Он в письменном виде извинился перед родственниками умершего, выплатил им компенсацию в размере 3 млн рублей и 111 000 рублей за похороны.