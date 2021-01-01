Такси мэрии, сериал с Ефремовым и новогодние конверты: итоги первого дня 2021 года

Городская администрация заключила госконтракт на услуги такси с индивидуальным предпринимателем Ермоловой Аллой Васильевной. Расплачиваться с перевозчиком мэрия будет исходя из количества поездок. Но суммарная сумма оказанных услуг не должна превышать стоимость контракта — 3 млн рублей. Возить чиновников будут по областному центру и Белгородскому району. Стоимость одной поездки по городу, куда входит подача авто и пятиминутное ожидание, составляет 90 рублей. При этом длина пути не должна превышать 2 км.
В областном перинатальном центре в новогоднюю ночь на свет появились восемь детей — шесть мальчиков и две девочки. В первый день 2021 года молодых мам и их малышей поздравил врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. Он подарил им сладости, подгузники, альбомы и большие наборы для новорождённых.
Осуждённый за смертельное ДТП Михаил Ефремов появится в сериале. Премьера психологической драмы Петра Тодоровского-младшего «Полёт» с его участием состоится в 2021 году. Напомним, Михаил Ефремов будет отбывать наказание в белгородской колонии, где ранее находились футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. В настоящее время народный артист движется в сторону примирения с семьёй пострадавшего. Он в письменном виде извинился перед родственниками умершего, выплатил им компенсацию в размере 3 млн рублей и 111 000 рублей за похороны.