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В Белгородской области подвели итоги реализации национальных проектов

31 декабря 2020, 08:42
Фото: https://vk.com/belgorod_region
Рабочее совещание в правительстве региона состоялось 31 декабря, провёл его врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.

В ходе совещания было отмечено, что в регионе достигнуты практически все запланированные на 2020 год показатели национальных проектов, а некоторые даже перевыполнили.

Вячеслав Гладков рассказал, что в начале 2021 года в Белгородской области запустят специальную программу, которая позволит в режиме реального времени координировать все процессы в сфере нацпроектов, сообщили в правительстве. Например, соглашение между областью и федеральным министерством, реализованные проекты, экспертизы, реализация плана закупок, заключение контрактов и их поэтапное исполнение.

Достижение показателей нацпроектов находится на личном контроле у врио губернатора Вячеслава Гладкова.

Вячеслав ГладковВячеслав Гладков
Фото: https://vk.com/belgorod_region

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#Новости#Национальные проекты#Вячеслав Гладков#Касается каждого#Экономика
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