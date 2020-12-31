В Белгородской области подвели итоги реализации национальных проектов

Вячеслав Гладков рассказал, что в начале 2021 года в Белгородской области запустят специальную программу, которая позволит в режиме реального времени координировать все процессы в сфере нацпроектов, сообщили в правительстве. Например, соглашение между областью и федеральным министерством, реализованные проекты, экспертизы, реализация плана закупок, заключение контрактов и их поэтапное исполнение.