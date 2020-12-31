Известные белгородцы рассказали, где встретят Новый год и какие подарки хотят

В прошлогоднем нашем материале про известных белгородцев и встрече Нового года мэр областного центра Юрий Галдун был более красноречив: рассказывал о праздновании этой даты в детстве, о родителях и мечтах. В этом году градоначальник был не слишком уж многословен: может, новогоднее настроение ещё не настигло, может, год выдался настолько тяжёлый, что и рассказывать не хочется. Но на вопрос «Бел.Ру» о праздновании Нового года — где и с кем он будет, что хотел бы получить в качестве подарка и что загадает себе или пожелает белгородцам, Юрий Владимирович ответил кратко: «С женой. Без подарка. Добра и счастья, любви и успеха». В принципе, коротко и по делу.