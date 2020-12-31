Известные белгородцы рассказали, где встретят Новый год и какие подарки хотят

Евгения Кондратюк, председатель Общественной палаты Белгорода, руководитель БРОО «Святое Белогорье против детского рака»:
«Новый год традиционно буду встречать дома с детьми и мужем. Моему младшему сыну уже 5 лет, и дети мне сами мастерят подарки. Для меня это лучшие подарки, которые только можно получить на Новый год. Загадаю, чтобы все близкие люди были рядом и были счастливы и здоровы. И чтобы хватило сил реализовать всё задуманное».
Андрей Кожемякин, многократный чемпион России по пулевой стрельбе, чемпион Европы и мира, мастер спорта международного класса, член паралимпийской сборной команды России по пулевой стрельбе:
«Новый год буду отмечать дома в кругу семьи, а сразу после уезжаю на сбор в Новогорск готовиться к Параолимпийским играм в Токио. Желание ежегодно одно и то же — всем крепкого здоровья и сил! А подарки… Никогда не задумываюсь, что получу. Но то, что они будут оригинальные и по душе — это точно! Семейные подарки — они такие!».
Тимур Халиуллин, органист, солист Белгородской государственной филармонии:
«Новый год буду встречать в Белгородском органном зале! Притом — буквально. Сначала концерт в 17:00, а затем я останусь один на один с органом и буду репетировать под бой курантов. Это лучший подарок для меня. И желания мои все предсказуемы — чтобы ничто не мешало выступать, гастролировать, путешествовать, чтобы было чем радовать и удивлять, чтобы музыка звучала в любые времена!»
Виталий Слободчук, заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель БГАДТ имени М. С. Щепкина:
«2020 год выдался для всех тяжёлым, в том числе и для театральной сферы. В обозримом историческом прошлом мы с вами не вспомним, когда театры закрывались на полгода не из-за войны или революции, а по причине эпидемии, охватившей целый мир. И всё-таки мы выстояли!
Поэтому лучшим подарком для меня в новом году будут аншлаги в театре (а не половинная рассадка в зале), живые эмоции зрителей, их благодарные глаза и аплодисменты. Желаю, чтобы скорее наши учёные и медики победили эту страшную коронавирусную напасть, и ничто не мешало бы духовному и душевному единению людей! Этот тост я непременно провозглашу и когда буду поздравлять своих коллег, и в новогоднюю ночь, которая пройдёт в тесном семейном кругу».
Фёдор Жерновой, директор «Фабрики информационных технологий»:
«Зимние каникулы всегда посвящаю совместному отдыху с семьёй. Это лучшее время, чтобы набраться сил, подвести итоги уходящего года и запланировать новые дела на год грядущий. Хотелось бы, чтобы в Новый 2021 мы стали ближе к друг другу и проводили больше времени в кругу друзей. Новогодние праздники проведу с семьей. Постараемся встретиться с друзьями из разных регионов страны. Хочется, чтобы новогоднее время прошло и полезно, и продуктивно, и с хорошим настроением!».
Александр Васильченко, директор Единой транспортной компании:
«Новый год — это семейный праздник. Поэтому отмечать будем в деревне в кругу родных и близких, по всем старым традициям: шампанское, оливье, песни и игры с детьми на улице. Самый ценный подарок для меня — это задорный смех детей и счастливые улыбки родственников. Всем желаю здоровья и спортивного долголетия».
В прошлогоднем нашем материале про известных белгородцев и встрече Нового года мэр областного центра Юрий Галдун был более красноречив: рассказывал о праздновании этой даты в детстве, о родителях и мечтах. В этом году градоначальник был не слишком уж многословен: может, новогоднее настроение ещё не настигло, может, год выдался настолько тяжёлый, что и рассказывать не хочется. Но на вопрос «Бел.Ру» о праздновании Нового года — где и с кем он будет, что хотел бы получить в качестве подарка и что загадает себе или пожелает белгородцам, Юрий Владимирович ответил кратко: «С женой. Без подарка. Добра и счастья, любви и успеха». В принципе, коротко и по делу.
Евгений Мирошников, начальник департамента цифрового развития Белгородской области:
«Новый год встречу дома с семьёй — это традиция, которой я стараюсь никогда не изменять. Лучший подарок для меня и моё самое главное пожелание — здоровья: в каждый дом, в каждую семью. Чтобы у нас всех были силы на исполнение задуманных планов и достижение главных целей».
Александр Щеглов, депутат Белгородского городского Совета, председатель постоянной комиссии Белгородского городского Совета по бюджету, финансам и налоговой политике:
«Новый год буду встречать с семьёй на море. Не получилось летом, будем греться на солнышке зимой. В качестве подарка попрошу у Деда Мороза больше путешествий в новом году, ведь хочется увидеть много интересного на нашей планете и обязательно показать это своей семье. А также попрошу новых интересных книг. В последнее время что-то не везло с выбором».
Людмила Крылова, замначальника департамента здравоохранения:
«Новогодний праздник и есть то самое редкое время, когда стараюсь уделить максимум внимания своим самым родным и близким: стареющим родителям, детям, родившимся внукам. Одним словом, своей дорогой семье. Оказаться в атмосфере добра, уюта и безграничной родительской любви, почувствовать запах своего детства — вот это и есть настоящий праздник! Подарки больше люблю дарить. Самые главные подарки моей жизни — это мой сын и возможность профессиональной реализации. Для каждого человека, обратившегося ко мне за помощью, стараюсь сделать всё возможное. Мои новогодние желания банальны: чтобы всем нам хватило здоровья и сил справиться с коронавирусом и вернуться к привычной жизни, наполненной счастьем и любовью!».