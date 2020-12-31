Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Известные белгородцы рассказали, где встретят Новый год и какие подарки хотят

31 декабря 2020, 07:45
Фото: pixabay.com
Новый год
Корреспондент ИА «Бел.Ру» опросила известных людей Белгородской области и узнала, где и с кем они планируют отмечать новогоднюю ночь и предстоящие праздники, что загадают под бой курантов и что хотели бы получить в подарок.
Евгения Кондратюк
Фото: Страничка Евгении Кондратюк в ВК

Евгения Кондратюк, председатель Общественной палаты Белгорода, руководитель БРОО «Святое Белогорье против детского рака»:

«Новый год традиционно буду встречать дома с детьми и мужем. Моему младшему сыну уже 5 лет, и дети мне сами мастерят подарки. Для меня это лучшие подарки, которые только можно получить на Новый год. Загадаю, чтобы все близкие люди были рядом и были счастливы и здоровы. И чтобы хватило сил реализовать всё задуманное».

Андрей Кожемякин
Фото: Страничка Андрея Кожемякина в ВК

Андрей Кожемякин, многократный чемпион России по пулевой стрельбе, чемпион Европы и мира, мастер спорта международного класса, член паралимпийской сборной команды России по пулевой стрельбе:

«Новый год буду отмечать дома в кругу семьи, а сразу после уезжаю на сбор в Новогорск готовиться к Параолимпийским играм в Токио. Желание ежегодно одно и то же — всем крепкого здоровья и сил! А подарки… Никогда не задумываюсь, что получу. Но то, что они будут оригинальные и по душе — это точно! Семейные подарки — они такие!».

Тимур Халиуллин
Фото: страница Тимура Халиуллина во "ВКонтакте"

Тимур Халиуллин, органист, солист Белгородской государственной филармонии:

«Новый год буду встречать в Белгородском органном зале! Притом — буквально. Сначала концерт в 17:00, а затем я останусь один на один с органом и буду репетировать под бой курантов. Это лучший подарок для меня. И желания мои все предсказуемы — чтобы ничто не мешало выступать, гастролировать, путешествовать, чтобы было чем радовать и удивлять, чтобы музыка звучала в любые времена!»

Виталий Слободчук
Фото: Страничка Виталия Слободчука в ВК

Виталий Слободчук, заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель БГАДТ имени М. С. Щепкина:

«2020 год выдался для всех тяжёлым, в том числе и для театральной сферы. В обозримом историческом прошлом мы с вами не вспомним, когда театры закрывались на полгода не из-за войны или революции, а по причине эпидемии, охватившей целый мир. И всё-таки мы выстояли!

Поэтому лучшим подарком для меня в новом году будут аншлаги в театре (а не половинная рассадка в зале), живые эмоции зрителей, их благодарные глаза и аплодисменты. Желаю, чтобы скорее наши учёные и медики победили эту страшную коронавирусную напасть, и ничто не мешало бы духовному и душевному единению людей! Этот тост я непременно провозглашу и когда буду поздравлять своих коллег, и в новогоднюю ночь, которая пройдёт в тесном семейном кругу».

Фёдор Жерновой
Фото: Фёдор Жерновой

Фёдор Жерновой, директор «Фабрики информационных технологий»:

«Зимние каникулы всегда посвящаю совместному отдыху с семьёй. Это лучшее время, чтобы набраться сил, подвести итоги уходящего года и запланировать новые дела на год грядущий. Хотелось бы, чтобы в Новый 2021 мы стали ближе к друг другу и проводили больше времени в кругу друзей. Новогодние праздники проведу с семьей. Постараемся встретиться с друзьями из разных регионов страны. Хочется, чтобы новогоднее время прошло и полезно, и продуктивно, и с хорошим настроением!».

Александр Васильченко
Фото: страница Александра Васильченко во "ВКонтакте"

Александр Васильченко, директор Единой транспортной компании:

«Новый год — это семейный праздник. Поэтому отмечать будем в деревне в кругу родных и близких, по всем старым традициям: шампанское, оливье, песни и игры с детьми на улице. Самый ценный подарок для меня — это задорный смех детей и счастливые улыбки родственников. Всем желаю здоровья и спортивного долголетия».

Юрий Галдун
Фото: Аккаунт в ВК Юрия Галдуна

В прошлогоднем нашем материале про известных белгородцев и встрече Нового года мэр областного центра Юрий Галдун был более красноречив: рассказывал о праздновании этой даты в детстве, о родителях и мечтах. В этом году градоначальник был не слишком уж многословен: может, новогоднее настроение ещё не настигло, может, год выдался настолько тяжёлый, что и рассказывать не хочется. Но на вопрос «Бел.Ру» о праздновании Нового года — где и с кем он будет, что хотел бы получить в качестве подарка и что загадает себе или пожелает белгородцам, Юрий Владимирович ответил кратко: «С женой. Без подарка. Добра и счастья, любви и успеха». В принципе, коротко и по делу.

Евгений Мирошников, начальник департамента цифрового развития Белгородской области:

Евгений Мирошников
Фото: страница Евгения Мирошникова в соцсети

«Новый год встречу дома с семьёй — это традиция, которой я стараюсь никогда не изменять. Лучший подарок для меня и моё самое главное пожелание — здоровья: в каждый дом, в каждую семью. Чтобы у нас всех были силы на исполнение задуманных планов и достижение главных целей».

Александр Щеглов, депутат Белгородского городского Совета, председатель постоянной комиссии Белгородского городского Совета по бюджету, финансам и налоговой политике:

Александр Щеглов
Фото: Страничка Александра Щеглова в ВК

«Новый год буду встречать с семьёй на море. Не получилось летом, будем греться на солнышке зимой. В качестве подарка попрошу у Деда Мороза больше путешествий в новом году, ведь хочется увидеть много интересного на нашей планете и обязательно показать это своей семье. А также попрошу новых интересных книг. В последнее время что-то не везло с выбором».

Людмила Крылова, замначальника департамента здравоохранения:

Людмила Крылова
Фото: Людмила Крылова в ВК

«Новогодний праздник и есть то самое редкое время, когда стараюсь уделить максимум внимания своим самым родным и близким: стареющим родителям, детям, родившимся внукам. Одним словом, своей дорогой семье. Оказаться в атмосфере добра, уюта и безграничной родительской любви, почувствовать запах своего детства — вот это и есть настоящий праздник! Подарки больше люблю дарить. Самые главные подарки моей жизни — это мой сын и возможность профессиональной реализации. Для каждого человека, обратившегося ко мне за помощью, стараюсь сделать всё возможное. Мои новогодние желания банальны: чтобы всем нам хватило здоровья и сил справиться с коронавирусом и вернуться к привычной жизни, наполненной счастьем и любовью!».

Материалы по теме
Известные люди Белгородской области рассказали, где и как они встретят Новый годБелгород признали одним из самых красиво украшенных городов к Новому годуБольше половины белгородцев не планируют праздновать Новый год в ресторане
#Новости#Подарки#Новый год#Новогодняя ночь#Знаменитости#Желание#Празднование#Эксклюзив#Новости Белгорода#Новый год - 2021#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18