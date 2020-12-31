Астрологический прогноз на 2021 год: что ждёт белгородцев с началом Эры Водолея?

Posted 31 декабря 2020, 07:05
Published 31 декабря 2020, 07:05
Modified 1 декабря, 08:34
Updated 1 декабря, 08:34
В 2021 году в небе продолжается большая встреча, поэтому всем знакам зодиака придётся несладко. Толстенький Юпитер повстречается с Сатурном и вполне логично, что они попытаются друг другу накостылять. Страдать от этого будут все смертные, так что год будет непростой и богатый на перемены. Сближение Сатурна и Юпитера происходит примерно раз в 20 лет, но в этот раз товарищи решили прямо крепенько обняться — на небе они будут видны, как одна большая звезда.
Вся соль в том, что Юпитер у нас Большой Благодетель, а Сатурн — Большой Вредитель. Так что ничего хорошего от их встречи обычно ждать не приходится. Как говорят астрологи, наступает Эра Водолея, которая продлится до 2219 года. С 1802 года соединение этих ребят происходило в знаках Земли, поэтому мы все были немного зациклены на приземлённом: поесть вкусненько, поспать подольше, нагрести побольше денег самой большой лопатой.
Теперь 200 лет придётся фокусироваться на искусстве, высоких материях и технологиях. Проблемный фактор, который отягощает эту тягу к прекрасному — высокая вероятность революций. Бунты и всякие тараканьи сходки вероятны даже в муравейнике под вашим полом на даче, так что нужно быть осторожным и думать о том, что говоришь.
А вот именно в 2021 году можно ждать всяких кризисов и падений, так что уделите внимание своим сбережениям и самооценке. Нептун потихоньку выкарабкивается из Рыб, которые не прочь побулькать о всяких материальных ценностях и нефти, но уже к концу следующего года страны начнут понемногу отказываться от чёрного золота. Поэтому не пытайтесь вбуриваться в землю-матушку на своём участке. Даже если у вас начнёт бить фонтан нефть, счастья и денег она вам не принесёт.
Звёздная карта говорит о том, что в 2021 году будет задействована ось второго и восьмого дома, а это чревато финансовыми рисками и катастрофами. Скорее всего, в мире появится ещё вагон и меленькая тележка всяких криптовалют. Не продавайте дом в призрачной надежде разбогатеть на очередном аналоге биткойна от Бузовой.
Сатурн, окончательно заякорившийся в Водолее, будет торчать в нём аж до марта 2023 года, так что дружно запасаемся терпением, попкорном и антидепрессантами. В грядущем году все хороводы вокруг коронавируса, скорее всего, немного утихнут, но ряд ограничений сохранится, так что особо строить планы на отпуск не стоит.
Из радостного: сепаративные и консервативные Рыбы уходят, даже у их банки со шпротами был срок годности и сейчас крышечка вздулась. На смену им приходит импульсивный Володей, который пронесётся ураганом изменений. Транзит Юпитера и Сатурна через этот знак принесёт свежести, совсем как порошок «Миф». Не удивляйтесь, если с вами начнёт говорить умывальник и настаивать на том, что пора в своей жизни что-то менять.
Всем знакам зодиака в 2021 году нужно держать в руках не только себя, но и все канистры с жижами. Помните взрыв в Бейруте и разлив нефти? Любая искра в лесу может спровоцировать бурю и безумие, а также тяжёлые последствия для экологии, так что не шалите и не прикуривайте от прицепа с бензином.
В 2021 году нужно искать себя в новых профессиях, активно изучать компьютерные технологии. Научите вашу бабушку пользоваться смартфоном, а маме объясните, как звонить, отключив видеовызов. Не лишним будет установить всем программу удалённой настройки железного барахла, чтобы все поломки ремонтировать дистанционно.
Год пройдёт насыщенно и ярко, так что только от вас будет зависеть, куда вас занесёт попутным ветром. Старайтесь в меру плыть по течению, но контролировать хотя бы свой курс, если уж рубль окончательно отбился от рук.