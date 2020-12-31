Астрологический прогноз на 2021 год: что ждёт белгородцев с началом Эры Водолея?

А вот именно в 2021 году можно ждать всяких кризисов и падений, так что уделите внимание своим сбережениям и самооценке. Нептун потихоньку выкарабкивается из Рыб, которые не прочь побулькать о всяких материальных ценностях и нефти, но уже к концу следующего года страны начнут понемногу отказываться от чёрного золота. Поэтому не пытайтесь вбуриваться в землю-матушку на своём участке. Даже если у вас начнёт бить фонтан нефть, счастья и денег она вам не принесёт.