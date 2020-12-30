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«Трансюжстрой» ввёл в эксплуатацию очередной дом ЖК «Центр парк»

30 декабря 2020, 08:05
Фото: «Трансюжстрой»
«Трансюжстрой» завершил 2020-й успешно: в конце ноября с опережением сроков компания ввела в эксплуатацию многоквартирный жилой дом в ЖК «Центр парк» на улице Попова, а буквально несколько дней назад, 24 декабря, была введена последняя блок-секция жилого дома на Виктора Лосева в микрорайоне Восточный.

В доме на Виктора Лосева 120 квартир, их общая площадь – 5411.1 квадратных метров. В доме на Попова жильё просторнее: квартир 112 (общая площадь составляет 6227,7). Все квартиры сдаются с чистовой отделкой, покупатели уже получают ключи и смогут встретить Новый год в новом доме.

Фото: «Трансюжстрой»

ЖК «Центр парк» возводится в центре Белгорода в границах Белгородского проспекта, улиц Попова и Островского, Центрального парка им. Ленина. В распоряжении жителей – детские и спортивные площадки, новый детский сад на территории, наземные и подземные паркинги, прекрасная транспортная доступность. В квартирах установят «умные» домофоны, которые позволяют управлять доступом в общий подъезд как с дверной панели, так и с мобильного устройства, причём даже удалённо. Кроме того, смарт-гаджет будет фиксировать все попытки попасть в подъезд в отсутствие жильцов. Инновационные решения «Трансюжстрой» внедряет вместе с компанией «Ростелеком».

Микрорайон «Восточный» представляет собой застройку индивидуальными и многоквартирными жилыми домами, расположенными в восточной части города Белгорода. Территории жилых домов полностью благоустроены. Построены детские игровые и спортивные площадки, оборудованы открытые автостоянки для персонального транспорта жильцов.

Узнать о наличии свободных квартир от «Трансюжстрой» можно на сайте компании tus.ru.

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