«Трансюжстрой» ввёл в эксплуатацию очередной дом ЖК «Центр парк»

ЖК «Центр парк» возводится в центре Белгорода в границах Белгородского проспекта, улиц Попова и Островского, Центрального парка им. Ленина. В распоряжении жителей – детские и спортивные площадки, новый детский сад на территории, наземные и подземные паркинги, прекрасная транспортная доступность. В квартирах установят «умные» домофоны, которые позволяют управлять доступом в общий подъезд как с дверной панели, так и с мобильного устройства, причём даже удалённо. Кроме того, смарт-гаджет будет фиксировать все попытки попасть в подъезд в отсутствие жильцов. Инновационные решения «Трансюжстрой» внедряет вместе с компанией «Ростелеком».