«Трансюжстрой» ввёл в эксплуатацию очередной дом ЖК «Центр парк»

В доме на Виктора Лосева 120 квартир, их общая площадь – 5411.1 квадратных метров. В доме на Попова жильё просторнее: квартир 112 (общая площадь составляет 6227,7). Все квартиры сдаются с чистовой отделкой, покупатели уже получают ключи и смогут встретить Новый год в новом доме.
ЖК «Центр парк» возводится в центре Белгорода в границах Белгородского проспекта, улиц Попова и Островского, Центрального парка им. Ленина. В распоряжении жителей – детские и спортивные площадки, новый детский сад на территории, наземные и подземные паркинги, прекрасная транспортная доступность. В квартирах установят «умные» домофоны, которые позволяют управлять доступом в общий подъезд как с дверной панели, так и с мобильного устройства, причём даже удалённо. Кроме того, смарт-гаджет будет фиксировать все попытки попасть в подъезд в отсутствие жильцов. Инновационные решения «Трансюжстрой» внедряет вместе с компанией «Ростелеком».
Микрорайон «Восточный» представляет собой застройку индивидуальными и многоквартирными жилыми домами, расположенными в восточной части города Белгорода. Территории жилых домов полностью благоустроены. Построены детские игровые и спортивные площадки, оборудованы открытые автостоянки для персонального транспорта жильцов.