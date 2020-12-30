Tele2 предлагает белгородцам разнообразить зимние праздники

Узнать подробнее об условиях и воспользоваться привилегиями от партнеров оператора клиенты могут в приложении «Мой Tele2» или на сайте программы. Для этого нужно выбрать интересующий подарок и нажать кнопку «Активировать». После этого абоненту придет SMS-сообщение с промокодом, который необходимо указать при оформлении онлайн-заказов или сообщить в точках партнёров.