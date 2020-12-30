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Posted 30 декабря 2020, 12:53

Published 30 декабря 2020, 12:53

Modified 18 сентября 2022, 11:15

Updated 18 сентября 2022, 11:15

Tele2 предлагает белгородцам разнообразить зимние праздники

30 декабря 2020, 12:53
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, в рамках программы лояльности «Больше» продолжает развивать уникальные партнёрские проекты.

В преддверии длинных праздничных выходных абонентам доступны выгодные предложения и подарки от партнёров оператора, которые помогут белгородцам порадовать себя и близких.

Tele2 поддерживает интересы своих абонентов не только в телекоммуникационной сфере, но и за её пределами. Оператор в рамках программы лояльности «Больше» предлагает подарки, скидки и кешбэк на товары и услуги в популярных категориях. Помимо выгодных предложений от крупных федеральных компаний, клиентам Tele2 доступны приятные бонусы от локальных партнёров.

Во время подготовки к зимним праздникам белгородцы могут воспользоваться скидкой при первом онлайн-заказе в интернет-магазине «ВкусВилл». Для клиентов, которые предпочитают заказывать готовую еду из ресторанов, Tele2 тоже подготовила выгодные предложения. Так, участники программы лояльности могут получить скидку до 30% при заказе в приложении Delivery Club.

Помимо этого, абонентам Tele2 доступны специальные бонусы для увлекательного семейного досуга. Например, месяц бесплатной подписки от медиасервиса MEGOGO, два месяца премиум-подписки в приложении «СберЗвук» в подарок, а также другие привлекательные предложения от развлекательных сервисов.

Узнать подробнее об условиях и воспользоваться привилегиями от партнеров оператора клиенты могут в приложении «Мой Tele2» или на сайте программы. Для этого нужно выбрать интересующий подарок и нажать кнопку «Активировать». После этого абоненту придет SMS-сообщение с промокодом, который необходимо указать при оформлении онлайн-заказов или сообщить в точках партнёров.

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