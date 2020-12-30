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Какие автомобили подорожали в 2020 году

30 декабря 2020, 13:09
Фото: ИА «Бел.Ру»
Почти у всех моделей на российском рынке цена выросла в среднем на 10%. Топ наиболее подорожавших автомобилей возглавил Mercedes-Benz.

Изменение рекомендованных розничных цен на машины в уходящем году изучили аналитики «Авто.ру». За 2020-й почти все модели на российском рынке подорожали в среднем на 10%.

Наиболее заметным рост цен был на автомобили марки Mercedes-Benz — 25,2%: стоимость менялась шесть раз на протяжении года. В топ-5 также попали Jeep — 17,1%, Nissan — 17%, BMW — 16,7% и Changan — 15,5%.

В тройку автомобилей с увеличившимся ценником аналитики включили Mercedes-Benz G-класса — рост на 47% (минимум 11,1 млн рублей), BMW M2 — 24,3% (6,2 млн рублей), Jeep Compass — 21,9% (2,6 млн рублей).

Подорожали больше чем на 10%, но не попали в рейтинг самых дорогих Kia Ceed (+12,7%), Renault Duster (+11,6%), Renault Arkana (+10,8%), Kia Sportage (+10,3%), Skoda Kodiaq (+10,2%).

Модели отечественного авто Lada за год прибавили в цене 5,8%. Заметнее всего подорожали Vesta (+6,2%) и Largus (+6,1%).

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