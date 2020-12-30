Какие автомобили подорожали в 2020 году

Изменение рекомендованных розничных цен на машины в уходящем году изучили аналитики «Авто.ру». За 2020-й почти все модели на российском рынке подорожали в среднем на 10%.
Наиболее заметным рост цен был на автомобили марки Mercedes-Benz — 25,2%: стоимость менялась шесть раз на протяжении года. В топ-5 также попали Jeep — 17,1%, Nissan — 17%, BMW — 16,7% и Changan — 15,5%.
В тройку автомобилей с увеличившимся ценником аналитики включили Mercedes-Benz G-класса — рост на 47% (минимум 11,1 млн рублей), BMW M2 — 24,3% (6,2 млн рублей), Jeep Compass — 21,9% (2,6 млн рублей).
Подорожали больше чем на 10%, но не попали в рейтинг самых дорогих Kia Ceed (+12,7%), Renault Duster (+11,6%), Renault Arkana (+10,8%), Kia Sportage (+10,3%), Skoda Kodiaq (+10,2%).
Модели отечественного авто Lada за год прибавили в цене 5,8%. Заметнее всего подорожали Vesta (+6,2%) и Largus (+6,1%).